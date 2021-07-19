"50 - только экватор": Виталий Кличко захватил экстремальным видео по случаю своего юбилея

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе продемонстрировал суперформу.

19 июля легендарному боксеру, а ныне мэру Киева Виталий Кличко исполнилось 50 лет. В день своего рождения он уже поделился мощным постом в соцсетях.

А теперь обнародовал видео, в котором доказал, что находится в отличной физической форме и готов к новым свершениям. В ролике Кличко-старший прыгает с парашютом с самолета, покоряет горные вершины и подтягивается на турнике.

"Друзья! Сегодня, в день своего юбилея, могу сказать, что выстоял 50 раундов!

Я всего в жизни достиг сам. И продолжаю работать над собой. Главное - иметь цель и настойчиво идти к ней. Никогда не опускать рук. Ничего не бояться и не обращать внимания на тех, кто не будет верить в тебя. Быть сильным и ставить перед собой высокую планку. Я всегда так делал. 50 - только экватор. Видео ниже это доказывает!" - написал Виталий под видео.

Это 50! Друзья! Сегодня, в день своего юбилея, могу сказать, что выстоял 50 раундов! :))) Я всего в жизни достиг сам. И продолжаю работать над собой. Главное — иметь цель и настойчиво идти к ней. Никогда не опускать рук. Ничего не бояться и не обращать внимания на тех, кто не верить в тебя. Быть сильным и ставить перед собой высокую планку. Я всегда так делал. 50 — только экватор. Видео ниже это доказывает! :))) Опубликовано Виталием Кличко Воскресенье, 18 Июля 2021

Болельщики остались поражены нынешними кондициями и искрой легенды бокса и поздравляют его в комментариях: "Поздравляю и горжусь нашим мэром! С победами", "Сила! Эмоции! Дух! Поздравляю с юбилеем!", "Супермен", "Привет! На 60-й раунд надо будет повторить с прогрессом +10, это будет сложнее, но для вас возможно ".

Виталий Кличко завершил боксерскую карьеру в 2012 году. В последнем бою он в Москве победил немца Мануэля Чарра. До этого он уходил из бокса в 2005 году, однако затем вернулся в ринг.

В послужном списке старшего из братьев Кличко 47 поединков: 45 побед (43 - нокаутом) и две неудачи. За карьеру он ни разу не побывал в нокдауне или нокауте, а оба поражения потерпел из-за травм.

Виталий Кличко был чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO (1999-2000), WBC (2004-2005, 2008-2013), а также по версии журнала The Ring (2004-2005).

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