54-летний японский футболист продлил контракт с клубом

Следующий сезон станет для него 37-м в профессиональной карьере.

Опытный японский футболист Кадзуэси Миура, похоже, не горит желанием прощаться с игрой №1 в мире.

Как сообщает Reuters, Миура на правах аренды с "Йокогамы" подписал контракт с представителем четвертого дивизиона — "Судзукой Поинт Геттерс". Все бы ничего, но в феврале Миуре исполнится 55 лет.

Интересно, что новую команду футболиста возглавляет старший брат Ясутоси Миура. Что касается "Короля Кадзу", как его зовут болельщики, то он проведет уже 37 сезон в профессиональной карьере. Контракт с новым коллективом рассчитан до 31 января 2023 года, и к моменту его окончания полузащитнику будет 55 лет.

"Я благодарен за возможность играть здесь и сделаю все возможное, чтобы внести свой вклад в клуб на поле", — сказал Миура.

За время своей исполненной рекордами карьеры Казу провел 89 матчей за национальную сборную Японии по футболу (55 голов) и 6 матчей за национальную сборную Японии по футзалу (1 гол);

"Судзука Поинт Геттерс" станет 15-м клубом Миуры. Ранее он выступал в Бразилии, Японии, Италии, Хорватии и Австралии;

В прошлом году Миура принял участие всего в четырех матчах за "Йокогаму", которая по итогам сезона вылетела во второй дивизион.

Миура стал старейшим игроком, выступавшим в Джей-лиге в марте прошлого года в возрасте 54 лет и 12 дней, когда вышел на замену против "Урава Редс". Он также является старейшим игроком, забившим в J-Лиге. Произошло это во втором дивизионе против "Теспакусаца Гунма" в марте 2017 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его в 100 тысяч евро, всего за карьеру он сыграл в 682 матчах и забил 190 мячей.

До 12 сентября 2020 года японец считался самым возрастным профессиональным футболистом в мире, его рекорд побил 54-летний монгол Хандсурен Оюнбилег.