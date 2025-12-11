59-летний Вернидуб объяснил, как выехал из Украины ради работы в иностранном клубе

Юрий Вернидуб / © Associated Press

Известный украинский тренер Юрий Вернидуб рассказал о том, как смог покинуть Украину ради работы в азербайджанском клубе "Нефтчи".

59-летний украинский специалист отметил, что получил официальное разрешение для выезда за границу.

"Получил разрешение на выезд за границу до окончания контракта в 2026 году, а потом обязательно должен вернуться, что я и сделаю. Если раньше – может быть и такое, – то вернусь раньше. Разрешение было подписано на высоком уровне – ну а кто еще даст такое разрешение. Кто именно дал разрешение? Честно говоря, не знаю. Знаю, что там моя фамилия и моих помощников", – приводит слова Вернидуба Tribuna.com.

Последним местом работы Вернидуба был криворожский "Кривбасс", который он покинул летом этого года.

Ранее он также тренировал луганскую "Зорю", белорусский "Шахтер" Солигорск и молдавский "Шериф".

Вернидуб по разу становился бронзовым призером чемпионата Украины с "Зорей" и "Кривбассом", а также дважды выигрывал чемпионат Молдовы с "Шерифом".

После начала полномасштабного вторжения российских войск Вернидуб, тогда работавший в Молдове главным тренером тираспольского "Шерифа", сразу вернулся в Украину и вступил в ряды ВСУ, чтобы защищать родную страну от оккупантов.

В июне 2022 года он возглавил "Кривбасс" – приказом тогдашнего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного был переведен в Кривой Рог для дальнейшего прохождения военной службы.

Сейчас "Нефтчи" занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Азербайджана. Отставание от лидера – "Карабаха" – составляет 14 очков.