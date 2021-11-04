6% — на двоих: аналитики оценили шансы "Шахтера" и "Динамо" на выход в плей-офф Лиги чемпионов

Попасть в топ-16 коллективов Европы – задача за пределом фантастики.

3 и 4 ноября были сыграны матчи 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

Представители Украины "Динамо" и "Шахтер" проиграли свои поединки испанским грандам — "Барселоне" (0:1) и "Реалу" (1:2) соответственно. Эти результаты привели к тому, что увидеть украинские клубы в 1/8 финала самого престижного клубного турнира Европы — нечто фантастическое. Что, собственно, и подтвердили аналитики.

Так, портал Gracenote Live оценим шансы клубов на продолжение борьбы в плей-офф Лиги чемпионов. Что касается "Динамо" и "Шахтера", то их выход в следующую стадию турнира видится аналитикам, мягко говоря, маловероятным.

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На двоих "бело-синие" и "горняки" имеют по прогнозам Gracenote Live всего шесть процентов. Интересно, что все эти 6% принадлежит дончанам. Шансы столичной команды оценили вообще как "нулевые". Вместе с "Динамо" 0% получили также шведский "Мальме", турецкий "Бешикташ" и немецкий РБ "Лейпциг". Правда, только у "Динамо" из этой компании есть сугубо теоритические шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Все остальные упустили даже математические шансы оказаться в списке топ-16 коллективов Европы.

Что касается лидеров, то здесь 100% получили "Ювентус" (Италия), "Бавария" (Германия), "Аякс" (Нидерланды), "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" (оба – Англия). Первые четыре клуба уже обеспечили себе участие в 1/8 финала. "Манчестер Сити" еще предстоит побороться за путевку в следующий этап.

gracenote.com

После четырех туров "Шахтер" и "Динамо" имеют в своем активе по одному набранному баллу, оба располагаются на последних ступенях в своих группах.

Пятый тур Лиги чемпионов будет сыгран 23 и 24 ноября. Тогда "Динамо" примет "Баварию", а "Шахтер" приедет в гости в Италию, где встретится с миланским "Интером".

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов – 13 декабря.

Первые матчи 1/8 финала состоятся 15/16 и 22/23 февраля, ответные поединки — 8/9 и 15/16 марта.

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