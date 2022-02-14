7 миллионов долларов за 30 секунд рекламы: в США отгремел самый дорогой спортивный матч года

7 миллионов долларов за 30 секунд рекламы: в США отгремел самый дорогой спортивный матч года

В Лос-Андежелесе определился победитель Супербоула-2022.

В ночь на 14 февраля в Лос-Андежелесе состоялся 56-й в истории Супербоул - финальный поединок чемпионата США по американскому футболу.

В этом году главный трофей Национальной футбольной лиги разыграли "Лос-Анджелес Рэмс" и "Цинциннати Бенгалс". Победителями решающего матча сезона стали хозяева - "Рэмс" оказались сильнее со счетом 23:20 .

Associated Press

Это вторая в истории победа "Лос-Анджелес Ремс" в Супербоуле. Ранее команде из Калифорнии добывала трофей в 2000 году, обыграв тогда "Теннесси Тайтенс" (23:16).

Associated Press

В прошлом году чемпионский трофей завоевала "Тампа Бэй Бакканирс", разгромив в Супербоуле-2021 "Канзас-Сити Чифс" со счетом 31:9.

Стоит отметить, что Супербоул является самым дорогим спортивным событием на планете, ведь всего за день он приносит больше 700 млн долларов дохода. Такая прибыль сравнима с финалами Чемпионатов мира по футболу или церемониями открытия и закрытия Олимпийских игр.

Супербоул является наиболее рейтинговым мероприятием в США и ежегодно собирает у телевизионных экранов более 100 млн зрителей. В перерыве финального матча НФЛ болельщиков традиционно развлекали самые известные мировые звезды, в частности, Eminem, Кендрик Ламар, Dr. Dre, Snoop Dogg, Мэри Джей Блайдж и другие.

Associated Press

Стоимость 30-секундного рекламного ролика во время Супербоула самая дорогая на американском телевидении. В этом году она составила рекордные 7 миллионов долларов.

Читайте также:

CAS позволил 15-летней российской фигуристке продолжить выступления на ОИ-2022, несмотря на обнаруженный допинг.

"Аталанта" с шедевральным голом Малиновского не удержала победу над "Ювентусом" в Серии А

Вьюга парализовала Зимние Олимпийские игры: изменены графики соревнований на открытом воздухе