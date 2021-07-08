90 минут не хватило: сборная Англии вышла в финал Евро-2020, вырвав победу у Дании

Финальная игра пройдет на "Уэмбли" 11 июля.
Сборная Англии в дополнительное время обыграла национальную команду Дании в матче 1/2 финала Евро-2020 и вышла в финал турнира. Встреча на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне завершилось со счетом 2:1.
Первый тайм поединка начался с давления англичан, но со временем датчанам удалось не только отодвинуть игру от своих ворот, но и выйти вперед.
На 30-й минуте Миккель Дамсгорд идеально исполнил штрафной удар, поразив верхний угол ворот Джордана Пикфорда ударом метров с 22.
Однако прошло всего девять минут, и счет стал равным. Симон Кьяер, пытаясь прервать прострел от Букайо Сака, срезал мяч в свои ворота.
После перерыва датчане продолжили на равных противостоять фавориту, и вполне справедливо, что игра перешла в дополнительное время.
Но уже в первом экстратайме англичане прибавили и решили исход в свою пользу. Рахим Стерлинг заработал пенальти, Харри Кейн его не реализовал, но сам же добил мяч в сетку, который мгновением ранее отразил Каспер Шмейхель.
Сил, чтобы отыграться, у датчан уже попросту не осталось. Скандинавы провели очень сильный матч, но все же завершили выступление на турнире.
- Второй финалист определился накануне. Им стала сборная Италии, обыгравшая в серии пенальти испанцев.
- Финальная игра пройдет на "Уэмбли" 11 июля.