90 минут не хватило: сборная Англии вышла в финал Евро-2020, вырвав победу у Дании

90 минут не хватило: сборная Англии вышла в финал Евро-2020, вырвав победу у Дании

Финальная игра пройдет на "Уэмбли" 11 июля.

Сборная Англии в дополнительное время обыграла национальную команду Дании в матче 1/2 финала Евро-2020 и вышла в финал турнира. Встреча на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне завершилось со счетом 2:1.

Первый тайм поединка начался с давления англичан, но со временем датчанам удалось не только отодвинуть игру от своих ворот, но и выйти вперед.

На 30-й минуте Миккель Дамсгорд идеально исполнил штрафной удар, поразив верхний угол ворот Джордана Пикфорда ударом метров с 22.

Associated Press

Однако прошло всего девять минут, и счет стал равным. Симон Кьяер, пытаясь прервать прострел от Букайо Сака, срезал мяч в свои ворота.

После перерыва датчане продолжили на равных противостоять фавориту, и вполне справедливо, что игра перешла в дополнительное время.

Но уже в первом экстратайме англичане прибавили и решили исход в свою пользу. Рахим Стерлинг заработал пенальти, Харри Кейн его не реализовал, но сам же добил мяч в сетку, который мгновением ранее отразил Каспер Шмейхель.

Associated Press

Сил, чтобы отыграться, у датчан уже попросту не осталось. Скандинавы провели очень сильный матч, но все же завершили выступление на турнире.

Второй финалист определился накануне. Им стала сборная Италии, обыгравшая в серии пенальти испанцев.

испанцев. Финальная игра пройдет на "Уэмбли" 11 июля.

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