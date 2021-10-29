97-летний украинский теннисист-рекордсмен сыграл с Рафаэлем Надалем: фото и видео

Харьковчанин Леонид Станиславский осуществил свою мечту.
97-летний украинский теннисист Леонид Станиславский, в июле попавший в Книгу рекордов Гиннеса, встретился на Мальорке со звездой мирового тенниса Рафаэлем Надалем.
Харьковчанин наконец-то реализовал свою мечту, о которой рассказывал ранее. В собственной академии испанца спортсмены провели несколько розыгрышей, после чего отправились на личную беседу.
В Сети появились фотографии и видео, как украинец играл с легендой мирового тенниса.
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- Станиславский официально признан лучшим теннисистом мира в возрастной категории 90+. Он является наиболее возрастным действующим теннисистом планеты.
- В свои 97 лет ветеран в родном клубе стабильно тренируется три раза в неделю и принимает участие в международных соревнованиях.