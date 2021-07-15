"А где Баста, фотографирует?" Футболисты сборной Украины оторвались на концерте Потапа и Насти

"А где Баста, фотографирует?" Футболисты сборной Украины оторвались на концерте Потапа и Насти

После скандального фото с российским рэпером Яремчук в компании Зинченко посетил выступление звезд украинской эстрады.

Игроки сборной Украины Александр Зинченко и Роман Яремчук продолжают активно отдыхать в Турции после завершения Евро-2020.

Накануне форвард бельгийского "Гента" и его партнер по сборной Виталий Миколенко попали в скандал из-за совместного фото с российским рэпером Бастой, который в свое время поддержал российскую агрессию и оккупацию Крыма. А уже вечером Яремчук и Зинченко с женами сходили на концерт Потапа и Насти Каменских.

"Спасибо за прекрасную компанию", - поделился общим фото из гримерки Яремчук.

Зинченко также выложил снимок у себя на странице и написал: "Вы огонь, бомба и топ. Спасибо за эмоции и компанию".

Болельщики же еще не простили украинским футболистам фотографию с Бастой и упрекают в комментариях: "То Баста, теперь Потап... Кто следующий? Лобода?", "Ромчик, а где Баста?", "Может сразу Путин, чего тянуть", "Ждать следующее фото с х**лом? "," А где Баста? Или он фотографирует?" - написали фолловеры Яремчука.

Ранее ТСН Проспорт писал, что Зинченко выложил фото с беременной женой у бассейна. На нем Саша нежно обнимает возлюбленную за округлый животик.

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