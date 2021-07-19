"А где же трусики?" Сексуальная невеста Роналду в соблазнительной позе позагорала на яхте

"А где же трусики?" Сексуальная невеста Роналду в соблазнительной позе позагорала на яхте

Джорджина Родригес озадачила поклонников пикантной фотографией.

Невеста форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес, которая ранее похвасталась аппетитными ягодицами во время купания в море, вызвала фурор своей новой публикацией в Instagram.

27-летняя модель решила позагорать на яхте в едва заметном купальнике.

instagram.com/georginagio

Жаркое фото вызвало у подписчиков красавицы немало вопросов: "Неужели ты полностью голая?", "А где же трусики?", "Невероятно сексуальная", - написали они в комментариях.

Отметим, что Роналду и Джорджина воспитывают четверых детей.

Старший сын Криштиану-младший родился в 2010 году. СМИ писали, что его родила суррогатная мать, также сообщалось, что мама мальчика умерла. Но достоверной информации о его маме нет.

родился в 2010 году. СМИ писали, что его родила суррогатная мать, также сообщалось, что мама мальчика умерла. Но достоверной информации о его маме нет. Летом 2017 года у футболиста родилась двойня - Ева и Маттео, от суррогатной матери.

и от суррогатной матери. А осенью 2017 года Джорджина родила их общую дочь Алану Мартину.

Ранее ТСН Проспорт писал, что Джорджина Родригес в платье с высоким разрезом сияла на красной дорожке Каннского кинофестиваля.

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