А как же шедевр Зубкова?: гол Месси признали лучшим в третьем туре Лиги чемпионов (видео)

Гол нападающего ПСЖ Лионеля Месси в ворота "Бенфики" был признан лучшим по итогам игровой недели Лиги чемпионов.

Аргентинский форвард ПСЖ Лионель Месси стал автором лучшего гола 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Семикратный обладатель "Золотого мяча" открыл счет в выездном матче с португальской "Бенфикой". На 22-й минуте встречи в Лиссабоне 35-летний аргентинец завершил красивую комбинацию своей команды идеальным обводящим ударом в дальний угол.

Отметим, что гола Месси не хватило парижанам для победы. ПСЖ и Бенфика не определили сильнейшего (1:1) в битве лидеров группы H, где также выступают туринский "Ювентус" и израильский "Маккаби" Хайфа.

В голосовании фанатов за лучший гол недели Месси обошел Рафаэля Геррейро ("Боруссия" Дортмунд), Трента Александер-Арнольда ("Ливерпуль") и Андре Силву ("РБ Лейпциг").

Messi finishes sweeping move in style to win Goal of the Week #UCLGOTW | @Heineken pic.twitter.com/IuPXhG9K6Z — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 6, 2022

Очевидно, работники УЕФА не смотрели матч донецкого "Шахтера" с мадридским "Реалом", ведь как можно было не включить в список лучших гол-красавец полузащитника "горняков" Александра Зубкова ударом боковыми ножницами.

Видео гола Зубкова в ворота "Реала"

Напомним, "Шахтер" на "Сантьяго Бернабеу" уступил мадридскому "Реалу" со счетом 2:1. В другом матче группы F РБ "Лейпциг" на домашнем поле победил шотландский "Селтик" (3:1).

"Шахтер" в группе Лиги чемпионов: турнирное положение

После победы над "Лейпцигом", ничьей с "Селтиком" и поражения "Реалу" донецкий клуб имеет четыре очка и находится на втором месте. Лидирует в группе "Реал" с 9 очками. РБ "Лейпциг" набрал первые три очка и поднялся на третье место, а "Селтик" с одним очком - последний.

Поединки 4-го тура группового раунда ЛЧ состоятся 11 октября: "Шахтер" - "Реал", "Селтик" - РБ "Лейпциг".

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