А как же Усик?: Джошуа ответил на вызов Фьюри и сообщил, когда будет готов к бою

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа отреагировал на вызов обладателя титула WBC Тайсона Фьюри, предложившего ему провести поединок.

Накануне "Цыганский" король заявил, что стремится вернуться на ринг уже в этом году. Британец вызвал на бой своего соотечественника Энтони Джошуа, который не замедлил с ответом.

Эй Джей дал согласие биться с Фьюри уже в декабре текущего года, попросив потенциального соперника связаться с его менеджерами по поводу организации этого поединка.

"Так, успокойся. Я не веду онлайн-переговоров просто ради того, чтобы казаться важным. Поэтому если ты действительно заинтересован, обращайся к 258 MGT (агентство Джошуа - прим.). Я буду готов в декабре", - написал Джошуа у себя в Twitter.

Yea calm. И не ' t online discussions только для clout, так что вы действительно про это shout @258mgt. I'll be ready in December. Khalas https://t.co/kKCWdrlmol — Anthony Joshua (@anthonyjoshua) September 5, 2022

Добавим, что ранее Усик заявил, что его интересует только бой с Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира. В то же время украинец рассказал, что в этом году уже не планирует выходить на ринг. Крымчанин намерен залечить старые травмы и полностью восстановиться после реванша с Джошуа, а также провести время с семьей.

В ночь на 21 августа 2022 года Усик раздельным решением судей победил Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Фьюри в ночь на 24 апреля 2022 года нокаутировал своего соотечественника Диллиана Вайта и сохранил титул WBC, после чего объявил о завершении карьеры.

Таким образом, в потенциальном поединке между Усиком и Фьюри на кону будут стоять четыре основных пояса (WBA, WBO, IBF, WBC) и звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

В активе 35-летнего Усика 20 побед (13 - нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и три поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 года Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

В послужном списке 33-летнего Фьюри 32 победы (23 - нокаутом) и одна ничья.

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