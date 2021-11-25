"А телевизор смотрят дети": комментатор назвал "уродливым" экс-футболиста "Динамо" в матче Лиги чемпионов

Похоже, кого-то ожидает серьезное наказание.

Весьма вопиющий инцидент произошел перед поединком 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов между турецким " Бешикташем " и нидерландским " Аяксом ".

Об этом сообщает Sportske Novosti.

Когда капитаны обоих коллективов Домагой Вида и Душан Тадич обменивались рукопожатиями и вымпелами, нидерландский комментатор Сьерд де Вос позволил себе оскорбительные слова в адрес хорватского футболиста.

"Вид настолько безобразен, что ему обычно не разрешают играть в это время, потому что дети тоже смотрят телевизор. Бешикташ должен требовать особого разрешения на его выступления", — сказал перед началом встречи комментатор.

"Besiktas heeft ontheffing moeten betalen om Vida op te stellen. Vida is zo lelijk dat his normalal niet op tv mag komen 's avonds omdat er kinderen kunnen kijken."



— Sierd de Vos, woensdag 24 ноября 2021. #besaja — Eric Mertens (@EricMMedia) November 24, 2021

Матч "Бешикташ" – "Аякс" завершился со счетом 2:0 в пользу амстердамцев.

Добавим, что Вида выступал за "Динамо" с 2013 по 2017 годы. На счету футболиста 161 матч и 13 голов за киевлян во всех турнирах.