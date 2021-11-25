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"А телевизор смотрят дети": комментатор назвал "уродливым" экс-футболиста "Динамо" в матче Лиги чемпионов

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"А телевизор смотрят дети": комментатор назвал "уродливым" экс-футболиста "Динамо" в матче Лиги чемпионов

Associated Press

Похоже, кого-то ожидает серьезное наказание.

Весьма вопиющий инцидент произошел перед поединком 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов между турецким "Бешикташем" и нидерландским "Аяксом".

Об этом сообщает Sportske Novosti.

Когда капитаны обоих коллективов Домагой Вида и Душан Тадич обменивались рукопожатиями и вымпелами, нидерландский комментатор Сьерд де Вос позволил себе оскорбительные слова в адрес хорватского футболиста.

"Вид настолько безобразен, что ему обычно не разрешают играть в это время, потому что дети тоже смотрят телевизор. Бешикташ должен требовать особого разрешения на его выступления", — сказал перед началом встречи комментатор.

  • Матч "Бешикташ" – "Аякс" завершился со счетом 2:0 в пользу амстердамцев.

Добавим, что Вида выступал за "Динамо" с 2013 по 2017 годы. На счету футболиста 161 матч и 13 голов за киевлян во всех турнирах.

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