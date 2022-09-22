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"А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение": приспешника агрессора затроллили на матче Лиги наций

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"А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение": приспешника агрессора затроллили на матче Лиги наций

Фото: Пул Первого Telegram-канал

Болельщики сборной Казахстана прибегли к троллингу во время поединка 5-го тура Лиги наций против Беларуси.

На трибунах "Астана Арены" казахские фанаты вывесили баннер с известной фразой самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, которая быстро стала мемом в Сети.

"А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение", - написано синими буквами на желтом фоне.

фото: скриншот трансляции / ©
фото: скриншот трансляции

Поединок завершился победой Казахстана со счетом 2:1.

  • Сборная Казахстана с 13 очками досрочно выиграла группу 3 Дивизиона С, так что следующий розыгрыш турнира проведет уже в Лиге B, где сейчас выступает и сборная Украины.
  • Команда Беларуси, которая из-за помощи "бульбофюрера" российским оккупантам лишена права играть матчи в своей стране, с 2 баллами находится на дне таблицы.

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