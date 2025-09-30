Абердин – Шахтер: букмекеры сделали прогноз на матч Лиги конференций

"Шахтер" / © ФК Шахтер

В четверг, 2 октября, донецкий "Шахтер" сразится с шотландским "Абердином" в матче первого тура основного раунда Лиги конференций сезона-2025/26.

Поединок состоится на стадионе "Питтодри" в шотландском городе Абердин. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Абердин" – "Шахтер".

"Шахтер" сейчас лидирует в УПЛ, имея 17 очков после семи туров. "Горняки" на 2 балла опережают "Динамо". В последнем матче чемпионата Украины подопечные Арды Турана разгромили "Рух" (4:0).

"Абердин" перед еврокубковым матчем с "Шахтером" проиграл "Мотервеллу" (0:2) в чемпионате Шотландии, где за шесть туров набрал только одно очко и занимает последнее место.

Прогноз букмекеров на матч Абердин – Шахтер

Абсолютным фаворитом грядущего матча букмекеры считают украинский клуб. На победу "Шахтера" можно поставить с коэффициентом 1,56. Ничья – 4,95. Выигрыш шотландской команды – 6,10.

Напомним, в основном этапе Лиги конференций "горняки" сыграют против шести разных соперников – три матча дома и три на выезде.

Кроме "Абердина", соперниками "оранжево-черных" станут "Легия" (Польша), "Брейдаблик" (Исландия), "Шэмрок Роверс" (Ирландия), "Хамрун Спартанс" (Мальта) и "Риека" (Хорватия).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги конференций напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Ранее сообщалось, что звезду "Шахтера" прооперировали после травмы.