Абердин – Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги конференций

"Шахтер" / © ФК Шахтер

В четверг, 2 октября, донецкий "Шахтер" сыграет с шотландским "Абердином" в матче первого тура основного раунда Лиги конференций сезона-2025/26.

Поединок состоится на стадионе "Питтодри" в шотландском городе Абердин. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что "горняки" сейчас лидируют в УПЛ, имея 17 очков после семи туров, и на 2 балла опережают "Динамо". В последнем матче чемпионата Украины подопечные Арды Турана разгромили "Рух" (4:0).

"Абердин" перед противостоянием с "Шахтером" в Лиге конференций проиграл "Мотервеллу" (0:2) в чемпионате Шотландии, где за шесть туров набрал лишь одно очко и занимает последнее место.

Где смотреть матч Абердин – Шахтер

В Украине поединок "Абердин" – "Шахтер" в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Абердин" – "Шахтер".

Напомним, в основном этапе Лиги конференций "горняки" сыграют против шести разных соперников – три матча дома и три на выезде.

Кроме "Абердина", соперниками "оранжево-черных" станут "Легия" (Польша), "Брейдаблик" (Исландия), "Шэмрок Роверс" (Ирландия), "Хамрун Спартанс" (Мальта) и "Риека" (Хорватия).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги конференций напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Ранее сообщалось, что звезду "Шахтера" прооперировали после травмы.