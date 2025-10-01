ТСН в социальных сетях

Абердин – Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

Текстовый репортаж стартового поединка "горняков" в основной стадии третьего по престижности еврокубка.

"Шахтер"

"Шахтер" / © ФК Шахтер

В четверг, 2 октября, донецкий "Шахтер" сыграет с шотландским "Абердином" в матче первого тура основного раунда Лиги конференций сезона-2025/26.

Поединок состоится на стадионе "Питтодри" в шотландском городе Абердин. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Нынешнюю еврокампанию "Шахтер" начал с 1-го раунда квалификации Лиги Европы, где прошел финский "Ильвес" (6:0, 0:0). Во втором квалифай-раунде ЛЕ "горняки" победили турецкий "Бешикташ" (4:2, 2:0), а в третьем в серии пенальти проиграли греческому "Панатинаикосу" (0:0, 0:0, пен. 3:4) и выбыли в плей-офф отбора Лиги конференций, где в экстра-таймах одолели швейцарский "Серветт" (1:1, 2:1).

"Абердин" как обладатель Кубка Шотландии стартовал с раунда плей-офф Лиги Европы, где потерпел поражение от румынского ФКСБ (2:2, 0:3).

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча "Абердин" – "Шахтер".

