Абрахам ответил на гол Влаховича: "Ювентус" не удержал победу над "Ромой"

В субботу, 27 августа, в рамках 3-го тура итальянской Серии А "Ювентус" принимал "Рому".

"Ювентус" не удержал победу в домашнем матче Серии А против "Ромы" — 1:1 .

Счет матча был открыт уже на 2-й минуте – отличился Душан Влахович. Он выполнил штрафной-мяч от перекладины влетел в сетку ворот Рую Патрисиу.

Гостям удалось ответить лишь в середине второго тайма – Темми Абрагам забил с передачи Пауло Дыбалы.

"Рома" имеет 7 очков и закрывает топ-3 турнирной таблицы Серии А. "Ювентус" с 5 баллами находится на 6 позиции.

В следующем туре "туринцы" дома встретятся со "Специей", а "волки" будут принимать "Монцу".

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