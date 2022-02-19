Абраменко: Если после "серебра" Олимпиады-2022 не построят базы для тренировок в Украине, то даже не знаю, что делать дальше

Абраменко: Если после "серебра" Олимпиады-2022 не построят базы для тренировок в Украине, то даже не знаю, что делать дальше

Обещание до сих пор не выполнили.

В среду, 16 февраля, Украина наконец-то завоевала первую награду на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Фристайлист Александр Абраменко стал серебряным призером в личных соревнованиях по лыжной акробатике.

Украинец уже вернулся домой и пообщался с прессой о своем успехе в Пекине.

"По окончании предыдущей Олимпиады я знал, что на Играх в Пекине, тех прыжков, которые есть, не хватит. Поэтому пришлось рискнуть и прыгнуть впервые на официальных соревнованиях новый прыжок. Его я тренировал сначала на воде. К счастью, удалось не травмироваться и перенести прыжок на снег. Приземление хотелось бы сделать лучше", — рассказал фристайлист.

Также Абраменко напомнил, что в Украине до сих пор нет необходимой инфраструктуры для успешной подготовки к соревнованиям.

"Подготовка для меня – это проблема. Это даже проблема государства, которое тратит деньги на нашу подготовку за границей. В Украине у нас есть только один батут в Ивано-Франковске, все остальное мы оттачиваем в Швейцарии. После Кореи было обещание построить базу для тренировок в Украине. К сожалению, не произошло. Если после этого не построят, то даже не знаю, что сделать дальше", — подытожил олимпиец.

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