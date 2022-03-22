Абрамович не хочет продавать "Челси" представителям стран, которые ввели санкции против российских олигархов

Абрамович не хочет продавать "Челси" представителям стран, которые ввели санкции против российских олигархов

Американские и британские компании не смогут купить клуб.

Владелец "Челси" Роман Абрамович решил заблокировать продажу лондосского клуба компаниям стран, правительства которых ввели санкции против него.

Об этом сообщает Daily Mail.

Он нанял The Raine Group для продажи клуба и может наложить вето на предложения из Соединенных Штатов и Великобритании, поскольку обе страны ввели санкции против российских олигархов из-за войны в Украине.

Компания из Саудовской Аравии сделала предложение о покупке "Челси" за 2,66 млрд фунтов. Это самое большое предложение среди инвесторов не из США или Великобритании.

Примечательно, что правительство Великобритании может заблокировать продажу клуба саудовцам, ведь раньше была негативная реакция у общества на покупку "Ньюкасла".

Следует отметить, что если "Челси" не будет продано в ближайшем будущем, то в клубе будет введена внешняя администрация.

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