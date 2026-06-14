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Абсолютная доминация: Лузан выиграла еще два "золота" чемпионата Европы по гребле
Людмила Лузан завершила Евро-2026 с четырьмя золотыми медалями.
Украинка Людмила Лузан завоевала еще две золотые награды на чемпионате Европы-2026 по гребле на байдарках и каноэ.
В воскресенье, 14 июня, она сначала триумфовала в каноэ-одиночке на дистанции 500 метров, а уже через несколько часов выиграла "золото" в паре с Анастасией Рыбачок в каноэ-двойке на дистанции 500 метров.
Для 29-летней Лузан это третья и четвертая золотые медали на этом континентальном первенстве. Накануне она победила в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров и в паре с Рыбачок в каноэ-двойке на дистанции 200 метров.
Это самое успешное Евро в карьере Людмилы. Она впервые завоевала четыре "золота" на одном чемпионате Европы.
Всего на счету Лузан уже 8 золотых и 16 медалей всех сортов на уровне чемпионатов Европы.
Напомним, Лузан является трехкратной олимпийской медалисткой. В Токио-2020 она завоевала "серебро" в каноэ-двойке на дистанции 500 метров и "бронзу" в соревнованиях каноэ-одиночек на 200-метровке. В Париже-2024 украинка завоевала "серебро" в каноэ-двойке на 500-метровке.