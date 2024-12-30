Абсолютное чемпионство Усика, рекорды Магучих и Харлан: главные победы украинского спорта в 2024 году

2024 год подходит к своему завершению. Он был очень тяжелым для украинского народа, который продолжает защищать родину от российских окупантов. Несмотря на обстоятельства, украинские спортсмены в этом году снова одержали много громких побед на международной арене. В их честь звучал национальный гимн, а вверх поднимался сине-желтый флаг.

Представители украинского спорта не забывали благодарить и всячески поддерживать ВСУ, а кто-то и сам взял в руки оружие и пошел защищать родную землю от врага. Многие из них отдали собственную жизнь в борьбе против захватчиков.

ТСН Проспорт предлагает читателям вспомнить самые громкие победы украинских спортсменов в 2024 году.

Усик дважды победил Фьюри, завоевав звание "абсолюта"

В 2024 году Александр Усик продолжил доминировать в мировом боксе. Наконец-то состоялся его долгожданный поединок с Тайсоном Фьюри. Да еще и не один, а два. В каждом из них украинский боксер выиграл. Причем первый бой стал историческим, ведь на кону стояло звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

В ночь на 19 мая 2024 года Усик раздельным решением судей победил Фьюри в объединительном поединке, который состоялся в саудовском Эр-Рияде. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун.

Усик – Фьюри / Фото: Associated Press

Таким образом, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Александр Усик / Фото: instagram.com/toprank

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

После первого боя Фьюри активировал опцию реванша и боксеры снова встретились в ринге в ночь на 22 декабря в Эр-Рияде. В этот раз украинец победил единогласным решением судей и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе.

Усик – Фьюри / Фото: Associated Press

В отличие от первого боя, в реванше Усик – Фьюри на кону не стояло звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет британец Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа.

После победы Усика над Фьюри в реванше Дюбуа поднялся на ринг и вызвал украинца на поединок. Александр согласился и попросил организовать ему бой с Даниэлем, которого ранее уже нокаутировал в августе 2023 года.

Так что, вероятно, в 2025 году Усик проведет второй поединок с Дюбуа и попытается вернуть себе звание "абсолюта" в хевивейте. Для Александра это возможность стать трехкратным абсолютным чемпионом мира, ведь раньше он также владел всеми поясами в крузервейте.

Отметим, что после второй победы над Фьюри украинский чемпион поднял в ринге оригинальную саблю гетмана Ивана Мазепы, напомнив миру о многовековой борьбе украинского народа за свою свободу.

Александр Усик / Фото: Associated Press

Магучих побила мировой рекорд

Фантастически 2024 год провела украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих. Она завоевала "золото" на Олимпиаде-2024 в Париже, выборола "золото" чемпионата Европы и "серебро" чемпионата мира в помещении, а также стала чемпионкой Бриллиантовой лиги, выиграв все этапы, в которых принимала участие.

В начале июля Магучих побила мировой рекорд в прыжках в высоту среди женщин. На этапе Бриллиантовой лиги в Париже украинка первой в истории взяла высоту 2,10 метра. Ярослава превзошла достижение болгарки Стефки Костадиновой, которая в 1987 году на чемпионате мира в Риме прыгнула на 2,09 метра.

Ярослава Магучих / Фото: Associated Press

Успехи украинских олимпийцев: Харлан, Магучих, Хижняк и другие

Летом в Париже состоялись главные мультиспортивные соревнования планеты – Олимпийские игры. Украинцы на Играх в столице Франции также порадовали болельщиков победами и медалями. Суммарно они завоевали 12 медалей: три золотые, пять серебряных и четыре бронзовые награды.

По итогам Игр-2024 Украина заняла 22-е место в общем медальном зачете и стала 17-й по количеству выигранных наград среди всех стран-участниц.

Первую медаль Олимпиады-2024 нашей стране принесла Ольга Харлан – "бронзу" в личном соревновании саблисток. Эта награда стала для нее не единственной в Париже. Позже она вместе с Еленой Кравацкой, Алиной Комащук и Юлией Бакастовой выиграла командный турнир, завоевав для нашей страны первое "золото" на ОИ-2024.

Женская сборная Украины по фехтованию на саблях / Фото: Associated Press

Таким образом, Харлан стала двукратной олимпийской чемпионкой. Первое "золото" Ольга взяла также в команде на своей дебютной Олимпиаде в Пекине в 2008 году. Тогда она триумфовала вместе с Ольгой Жовнир, Галиной Пундик и Еленой Хомровой.

"Золото" командных соревнований Парижа-2024 стало шестой олимпийской наградой в карьере Харлан, которая стала абсолютной рекордсменкой Украины по выигранным медалям на Олимпиадах. Саблистка побила достижение пловчихи Яны Клочковой, которая завоевала пять медалей на Олимпийских играх.

Ольга Харлан / Фото: Associated Press

Еще две золотые награды для Украины на ОИ-2024 выбороли Магучих и боксер Александр Хижняк.

Для Ярославы это первое в карьере олимпийское "золото" и вторая медаль, в Токио-2020 она завоевала "бронзу".

Ярослава Магучих с "золотом" Олимпиады-2024 / Фото: Associated Press

Хижняк также во второй раз поднялся на олимпийский пьедестал, но впервые на высшую его ступеньку. На Играх в Токио он драматично проиграл в финале – был нокаутирован в последнем раунде и остался с "серебром".

Александр Хижняк / Фото: Associated Press

Следует также отметить, что Олимпиада-2024 стала последней для борца греко-римского стиля Жана Беленюка, который приехал в Париж в статусе действующего олимпийского чемпиона. Он был единственным украинским спортсменом, кому удалось завоевать "золото" на Играх в Токио.

Действующий депутат украинского парламента сумел попрощаться со спортом красиво. На ОИ-2024 он завоевал "бронзу", после чего станцевал победный гопак. Так же, как это сделал на Играх в Токио, когда праздновал олимпийское "золото".

Жан Беленюк / Фото: Associated Press

Жан завершил карьеру в статусе трехкратного олимпийского медалиста. Кроме "бронзы" Парижа-2024 и "золота" Токио-2020, в его послужном списке "серебро" Рио-2016.

Все медали Украины на Олимпиаде-2024

"Золото":

Ольга Харлан, Елена Кравацкая, Алина Комащук и Юлия Бакастова (фехтование на саблях, командное первенство)

и (фехтование на саблях, командное первенство) Ярослава Магучих (легкая атлетика, прыжки в высоту)

(легкая атлетика, прыжки в высоту) Александр Хижняк (бокс, весовая категория до 80 кг)

"Серебро":

Сергей Кулиш (пулевая стрельба, стрельба из винтовки из трех положений на дистанции 50 метров)

(пулевая стрельба, стрельба из винтовки из трех положений на дистанции 50 метров) Илья Ковтун (спортивная гимнастика. параллельные брусья)

(спортивная гимнастика. параллельные брусья) Парвиз Насибов (греко-римская борьба, весовая категория до 67 кг)

(греко-римская борьба, весовая категория до 67 кг) Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок (гребля, каноэ-двойка на 500 метров)

и (гребля, каноэ-двойка на 500 метров) Ирина Коляденко (вольная борьба, весовая категория до 62 кг)

"Бронза":

Ольга Харлан (фехтование на саблях, личное первенство)

(фехтование на саблях, личное первенство) Ирина Геращенко (легкая атлетика, прыжки в высоту)

(легкая атлетика, прыжки в высоту) Михаил Кохан (легкая атлетика, метание молота)

(легкая атлетика, метание молота) Жан Беленюк (греко-римская борьба, весовая категория до 87 кг)

Феерическое выступление украинских паралимпийцев

Поддержать достижения олимпийской сборной взялись наши паралимпийцы. Украина на Паралимпиаде-2024 была представлена 140 атлетами, которые соревновались в 17 видах спорта. Это рекордное количество видов спорта в паралимпийской истории Украины.

На Играх во французской столице украинские паралимпийцы завоевали 82 медали: 22 золотые, 28 серебряных и 32 бронзовые.

Паралимпийская сборная Украины / Фото: Associated Press

Наша команда заняла седьмое место в медальном зачете и стала пятой по количеству наград.

Все медали Украины на Паралимпиаде-2024

"Золото":

Александр Комаров (плавание, 100 м, вольный стиль, класс S5)

(плавание, 100 м, вольный стиль, класс S5) Оксана Зубковская (легкая атлетика, прыжки в длину, класс T12)

(легкая атлетика, прыжки в длину, класс T12) Михаил Сербин (плавание, 100 м, спина, класс S11)

(плавание, 100 м, спина, класс S11) Денис Остапченко (плавание, 50 м, спина, класс S3)

(плавание, 50 м, спина, класс S3) Игорь Цветов (легкая атлетика, 100 м, класс T35)

(легкая атлетика, 100 м, класс T35) Юрий Шенгур (плавание, 100 м, спина, класс S7)

(плавание, 100 м, спина, класс S7) Юлия Шуляр (легкая атлетика, бег на 400 м, класс Т20)

(легкая атлетика, бег на 400 м, класс Т20) Александр Яровой (легкая атлетика, толкание ядра, класс F20)

(легкая атлетика, толкание ядра, класс F20) Наталья Кобзарь (легкая атлетика, бег на 400м, класс Т37)

(легкая атлетика, бег на 400м, класс Т37) Ярослав Денисенко (плавание, 100 м, вольный стиль, класс S12)

(плавание, 100 м, вольный стиль, класс S12) Андрей Трусов (плавание, 50 м, вольный стиль, класс S7)

(плавание, 50 м, вольный стиль, класс S7) Марина Поддубная , Алексей Вирченко , Анна Стеценко , Ярослав Денисенко (плавание, микст, эстафета 4х100 м, вольный стиль, 49 очков)

, , , (плавание, микст, эстафета 4х100 м, вольный стиль, 49 очков) Анастасия Москаленко (легкая атлетика, толкание ядра, класс F32)

(легкая атлетика, толкание ядра, класс F32) Мария Помазан (легкая атлетика, толкание ядра, класс F35)

(легкая атлетика, толкание ядра, класс F35) Наталья Николайчик (дзюдо, до 48 кг, класс J1)

(дзюдо, до 48 кг, класс J1) Егор Дементьев (велоспорт, шоссейная групповая гонка, класс C4-5)

(велоспорт, шоссейная групповая гонка, класс C4-5) Виктор Дидух (настольный теннис, одиночный турнир, класс MS8)

(настольный теннис, одиночный турнир, класс MS8) Анастасия Гарник (дзюдо, более 70 кг, класс J1)

(дзюдо, более 70 кг, класс J1) Игорь Цветов (легкая атлетика, бег на 200 м, класс Т35)

(легкая атлетика, бег на 200 м, класс Т35) Александр Назаренко (дзюдо, до 90 кг, класс J2)

(дзюдо, до 90 кг, класс J2) Андрей Трусов (плавание, 50 м, баттерфляй, класс S7)

(плавание, 50 м, баттерфляй, класс S7) Владислав Епифанов (гребля на байдарках и каноэ, ва'а-одиночка, 200 м, класс VL3)

"Серебро":

Антон Коль (плавание, 100 м, спина, класс S1)

(плавание, 100 м, спина, класс S1) Ирина Пойда (плавание, 200 м, вольный стиль, класс S5)

(плавание, 200 м, вольный стиль, класс S5) Владислав Белый (легкая атлетика, метание копья, класс F38)

(легкая атлетика, метание копья, класс F38) Ирина Пойда (плавание, 100 м, вольный стиль, класс S5)

(плавание, 100 м, вольный стиль, класс S5) Наталья Кобзарь (легкая атлетика, бег на 200 м, класс T37)

(легкая атлетика, бег на 200 м, класс T37) Владимир Пономаренко (легкая атлетика, толкание ядра, класс F12)

(легкая атлетика, толкание ядра, класс F12) Егор Дементьев (велотрек, индивидуальный персьют, 4000 м, класс С5)

(велотрек, индивидуальный персьют, 4000 м, класс С5) Анна Стеценко (плавание, 100 м, спина, класс S12)

(плавание, 100 м, спина, класс S12) Андрей Трусов (плавание, 200 м, комплексный стиль, класс SM7)

(плавание, 200 м, комплексный стиль, класс SM7) Роман Полянский (академическая гребля, парные одиночки, класс PR1)

(академическая гребля, парные одиночки, класс PR1) Андрей Трусов (плавание, 400 м, вольный стиль, класс S7)

(плавание, 400 м, вольный стиль, класс S7) Илья Яременко (плавание, 50 м, вольный стиль, класс S13)

(плавание, 50 м, вольный стиль, класс S13) Андрей Трусов (плавание, 100 м, спина, класс S7)

(плавание, 100 м, спина, класс S7) Даниил Чуфаров (плавание, 200 м, комплексный стиль, класс S11)

(плавание, 200 м, комплексный стиль, класс S11) Игорь Нимченко (плавание, 100 м баттерфляем, класс S10)

(плавание, 100 м баттерфляем, класс S10) Мария Шпатковская (легкая атлетика, толкание ядра, класс F46)

(легкая атлетика, толкание ядра, класс F46) Максим Веракса (плавание, 100 м, вольный стиль, класс S12)

(плавание, 100 м, вольный стиль, класс S12) Анна Стеценко (плавание, 100 м, вольный стиль, класс S12)

(плавание, 100 м, вольный стиль, класс S12) Оксана Ботурчук (легкая атлетика, бег на 100 м, класс T12)

(легкая атлетика, бег на 100 м, класс T12) Родион Жигалин , Василий Олейник , Федор Сидоренко , Антон Стрельчик , Александр Топорков и Евгений Цыганенко (голбол)

, , , , и (голбол) Людмила Данилина (легкая атлетика, бег на 1500 м, класс T20)

(легкая атлетика, бег на 1500 м, класс T20) Денис Остапченко (плавание, 50 м, вольный стиль, класс S3)

(плавание, 50 м, вольный стиль, класс S3) Даниил Чуфаров (плавание, 100 м, баттерфляй, класс S11)

(плавание, 100 м, баттерфляй, класс S11) Марина Литовченко (настольный теннис, одиночный турнир, класс WS6)

(настольный теннис, одиночный турнир, класс WS6) Евгения Бреус , Надежда Дьолог , Наталья Морквич , Елена Федота-Исаева (фехтование, командный турнир, шпага)

, , , (фехтование, командный турнир, шпага) Денис Остапченко (плавание, 200 м, вольный стиль, класс S3)

(плавание, 200 м, вольный стиль, класс S3) Марина Мажула (гребля на байдарках и каноэ, байдарка-одиночка, 200 м, класс KL1)

(гребля на байдарках и каноэ, байдарка-одиночка, 200 м, класс KL1) Антон Крюков (пауэрлифтинг, свыше 107 кг)

"Бронза":

Анна Гонтарь (плавание, 50 метров, вольный стиль, класс S6)

(плавание, 50 метров, вольный стиль, класс S6) Александр Комаров (плавание, 200 м, вольный стиль, класс S5)

(плавание, 200 м, вольный стиль, класс S5) Виктор Дидух , Ирина Шинкарева (настольный теннис, микст, парный турнир, класс XD17)

, (настольный теннис, микст, парный турнир, класс XD17) Роман Данилюк (легкая атлетика, толкание ядра, класс F12)

(легкая атлетика, толкание ядра, класс F12) Ярослав Денисенко (плавание, 100м, спина, класс S12)

(плавание, 100м, спина, класс S12) Анна Стеценко (плавание, 400 м, вольный стиль, класс S12)

(плавание, 400 м, вольный стиль, класс S12) Антон Коль (плавание, 50 м, спина, класс S1)

(плавание, 50 м, спина, класс S1) Евгений Богодайко (плавание, 200 м, комплексный стиль, класс SM7)

(плавание, 200 м, комплексный стиль, класс SM7) Марина Поддубная (плавание, 50 м, вольный стиль, класс S11)

(плавание, 50 м, вольный стиль, класс S11) Евгений Богодайко (плавание, 100 м, брасс, класс SB6)

(плавание, 100 м, брасс, класс SB6) Артем Колинько (боча, класс BC4)

(боча, класс BC4) Даниил Чуфаров (плавание, 100 м, спина, класс S11)

(плавание, 100 м, спина, класс S11) Даниил Семенихин (плавание, 100 м, брасс, класс SB5)

(плавание, 100 м, брасс, класс SB5) Анна Гонтарь (плавание, 100 м, брасс, класс SB5)

(плавание, 100 м, брасс, класс SB5) Сергей Паламарчук (плавание, 50 м, спина, класс S3)

(плавание, 50 м, спина, класс S3) Алексей Вирченко (плавание, 50 м, вольный стиль, класс S13)

(плавание, 50 м, вольный стиль, класс S13) Александр Литвиненко (легкая атлетика, прыжки в длину, класс Т36)

(легкая атлетика, прыжки в длину, класс Т36) Зоя Овсий (легкая атлетика, метание диска, класс F51)

(легкая атлетика, метание диска, класс F51) Оксана Ботурчук (легкая атлетика, бег на 400 м, класс Т12)

(легкая атлетика, бег на 400 м, класс Т12) Максим Коваль (легкая атлетика, толкание ядра, класс F20)

(легкая атлетика, толкание ядра, класс F20) Елена Федота-Исаева (фехтование на колесных креслах, сабля, одиночный турнир, категория В)

(фехтование на колесных креслах, сабля, одиночный турнир, категория В) Павел Баль (велоспорт, групповая гонка, класс H5)

(велоспорт, групповая гонка, класс H5) Анжела Гаврисюк (дзюдо, до 57 кг, класс J1)

(дзюдо, до 57 кг, класс J1) Даниил Чуфаров (плавание, 100 м, брасс, класс SB11)

(плавание, 100 м, брасс, класс SB11) Давид Хорава (дзюдо, до 60 кг, класс J2)

(дзюдо, до 60 кг, класс J2) Ярослав Семененко , Анна Гонтарь , Александр Комаров , Ирина Пойда , Денис Остапченко , Вероника Коржова (плавание, эстафета 4х50 м, комплексный стиль, 20 очков)

, , , , , (плавание, эстафета 4х50 м, комплексный стиль, 20 очков) Максим Николенко (настольный теннис, одиночный турнир, класс MS8)

(настольный теннис, одиночный турнир, класс MS8) Елена Федота-Исаева (фехтование, одиночный турнир, шпага, категория В)

(фехтование, одиночный турнир, шпага, категория В) Сергей Паламарчук (плавание, 200 м, вольный стиль, класс S3)

(плавание, 200 м, вольный стиль, класс S3) Николай Синюк (гребля на байдарках и каноэ, байдарка-одиночка, 200 м, класс KL2)

(гребля на байдарках и каноэ, байдарка-одиночка, 200 м, класс KL2) Юрий Бабинец (пауэрлифтинг, до 88 кг)

(пауэрлифтинг, до 88 кг) Игорь Нимченко (плавание, 200м, комплексный стиль, класс SM10)

Сборная Украины по футзалу завоевала историческую "бронзу" чемпионата мира

Изрядно порадовали болельщиков наши футзалисты. Мужская сборная Украины по футзалу завоевала "бронзу" чемпионата мира-2024.

На групповом этапе команда Александра Косенко разгромно уступила Аргентине (1:7), но затем уничтожила Анголу (7:2) и обыграла Афганистан (4:1).

В 1/8 финала "сине-желтые" одолели Нидерланды (3:1), в четвертьфинале уничтожили Венесуэлу (9:4), в полуфинале уступили Бразилии (2:3), а в матче за "бронзу" разбили Францию (7:1).

Сборная Украины по футзалу / Фото: ФИФА

Сборная Украины впервые в истории стала призером чемпионата мира по футзалу. До этого лучшим результатом "сине-желтых" было четвертое место на дебютном для нашей команды турнире в 1996 году.

Итак, 2024 год выдался богатым для украинского спорта на триумфы, медали и рекорды. Надеемся, что 2025-й станет еще успешнее. Продолжаем максимально помогать нашим военным, чтобы вместе одержать самую важную победу – положить конец войне, освободив все территории нашей родины от оккупантов.

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