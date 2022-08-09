Абсолютный чемпион мира — о Ломаченко: у меня нет ничего, кроме уважения к нему, его стране и тому, что он сделал

Так, 23-летний американец расхвалил украинца, а также отметил, что готов выйти против него на ринг.

Об этом сообщает BoxingNews24.

"У меня нет ничего, кроме уважения к Ломе, его стране и тому, что он сделал для своей страны, своей семьи. Если мы встретимся на ринге, то так и будет. Если нет, то нет. Я хочу драться с лучшими бойцами Эти ребята должны звонить мне сейчас, потому что я парень, у которого есть все пояса нашего дивизиона.

Согласен ли я на бой с Ломаченко в октябре, если его предложат? Да, конечно", — сказал Хэйни.

Ранее сообщалось, что стала известна дата следующего боя Ломаченко. Имя соперника и место проведения поединка будут определены, когда Василию разрешат выезд за пределы Украины.

На счету Ломаченко 16 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге.

В последнем бою, в ночь на 12 декабря, Василий победил гонца Ричарда Комми и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO;

и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO; Что касается Хэйни, то он имеет в своем активе 28 побед (15 – нокаутом) в 28 боях;

В поединке за звание абсолютного чемпиона мира Хэйни победил австралийца Джорджа Камбососа единогласным решением судей. Джордж активировал опцию матча-реванша с Хэйни. Ранее сообщалось, что второй поединок Хэйни и Камбососа состоится 15 октября в Мельбурне.

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