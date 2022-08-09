Абсолютный чемпион мира — о Ломаченко: у меня нет ничего, кроме уважения к нему, его стране и тому, что он сделал

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни выразил восхищение украинским боксером Василием Ломаченко.
Так, 23-летний американец расхвалил украинца, а также отметил, что готов выйти против него на ринг.
Об этом сообщает BoxingNews24.
"У меня нет ничего, кроме уважения к Ломе, его стране и тому, что он сделал для своей страны, своей семьи. Если мы встретимся на ринге, то так и будет. Если нет, то нет. Я хочу драться с лучшими бойцами Эти ребята должны звонить мне сейчас, потому что я парень, у которого есть все пояса нашего дивизиона.
Согласен ли я на бой с Ломаченко в октябре, если его предложат? Да, конечно", — сказал Хэйни.
Ранее сообщалось, что стала известна дата следующего боя Ломаченко. Имя соперника и место проведения поединка будут определены, когда Василию разрешат выезд за пределы Украины.
- На счету Ломаченко 16 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге.
- В последнем бою, в ночь на 12 декабря, Василий победил гонца Ричарда Комми и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO;
- Что касается Хэйни, то он имеет в своем активе 28 побед (15 – нокаутом) в 28 боях;
- В поединке за звание абсолютного чемпиона мира Хэйни победил австралийца Джорджа Камбососа единогласным решением судей. Джордж активировал опцию матча-реванша с Хэйни. Ранее сообщалось, что второй поединок Хэйни и Камбососа состоится 15 октября в Мельбурне.
Читайте также:
"Это будет огромное сражение": непобежденный чемпион мира хочет выйти на ринг с Ломаченко
Экс-чемпион мира – о реванше между Усиком и Джошуа: если Энтони не остановит его в самом начале, то позже сам проиграет досрочно
"Мне непонятно, почему он не выражает свою позицию": промоутер Усика – о молчании Ломаченко из-за войны