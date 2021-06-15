"Абсолютный п***еж": известный комментатор жестко высказался о раздутой ссоре в сборной Украины

Виктор Вацко пристыдил журналистов, которые придумали фейковый скандал о команде Андрея Шевченко.

Авторитетный украинский футбольный журналист и комментатор Виктор Вацко прокомментировал информацию о конфликте в команде между Андреем Ярмоленко и Марлосом после поражения в стартовом матче Евро-2020 с Нидерландами.

"Прочитал сегодня уже даже в немецком Bild о конфликте между Ярмоленко и Марлосом. Вчера говорил с разными людьми, приближенными к нашей сборной. Сегодня разговаривал с Ярмолой.

Все! Все в один голос утверждают: никакого конфликта Ярмоленко-Марлос и близко не было! Андрей говорит, что они с Марлосом вообще даже словом не перекинулись.

И никакого конфликта, никакой напряженности в раздевалке сборной нету! Между никем из футболистов! Атмосфера в команде - топ!

И я не понимаю нах*** разгонять фейковую историю о нашей команде нашим же медиа перед важнейшим матчем турнира? Нах*** нагнетать, что-то из чего-то высасывая?

Если бы это имело под собой хоть хоть немного правды. Но это - абсолютный п***еж! С такими "друзьями" и врагов не надо.

Мы все должны сейчас быть с командой, не мешать, не вредить, поддерживать! А время для анализа, выводов, критики наступит позже - по факту глобального результата!

Мы уже прошли историю поражения 0:4 в стартовом матче, после которой дошли до четвертьфинала чемпионата мира! Поэтому сейчас - только спокойствие и только поддержка! Слава Украине!

П.С .: пардон за мой французский. Задолбало просто", - написал Вацко у себя в Instagram.

Ранее информацию о конфликте в стане "сине-желтых" также опровергли защитник сборной Украины Илья Забарный и пресс-секретарь национальной команды Александр Глывинский.

Украина и Нидерланды выступают в группе C, где их соперниками также команды Австрии и Северной Македонии. В матче 1-го тура Австрия обыграла Северную Македонию (3:1).

и В матче 1-го тура (3:1). Следующий матч "сине-желтые" сыграют в четверг, 17 июня. Соперником команды Шевченко будет сборная Северной Македонии. Впервые в истории чемпионатов Европы матч обслужит арбитр из другого континента - аргентинец Фернандо Рапаллини.

арбитр из другого континента - аргентинец Фернандо Рапаллини. В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.

Евро-2020: сборная Украины начала чемпионат Европы по футболу в Амстердаме

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