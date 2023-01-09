Абсолютный разгром: "Манчестер Сити" легко выбил "Челси" из Кубка Англии (видео)

После победы в АПЛ "горожане" уверенно разобрались с "пенсионерами" и в национальном кубке.

"Манчестер Сити" нанес сокрушительное поражение "Челси" в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Поединок на стадионе "Этихад" закончился победой хозяев со счетом 4:0 .

Команда Хосепа Гвардиолы решила судьбу матча еще до перерыва. В течение 15 минут "небесно-голубые" трижды поразили ворота соперника — отличились Рияд Марез, Фил Фоден и Хулиан Альварес, реализовавший пенальти.

Во втором тайме "горожане" лишь укрепили свое преимущество. На 85-й минуте Марез оформил дубль, реализовав пенальти. До финального свистка "аристократы" не смогли забить даже гол престижа.

Обзор матча

Таким образом, "Манчестер Сити" вышел в 1/16 финала Кубка Англии, где сыграет с победителем пары "Оксфорд Юнайтед" – "Арсенал". Клуб украинца Александра Зинченко проведет свой матч 9 января.

Поединки 1/16 финала Кубка Англии пройдут 27 – 30 января.

Напомним, "Манчестер Сити" победил "Челси" во втором матче подряд. 5 января подопечные Гвардиолы обыграли лондонцев в выездном поединке 19-го тура английской Премьер-лиги — 0:1 .

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