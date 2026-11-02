Абсолютный рекорд: Антонелли стал самым молодым чемпионом в истории Формулы-1

Андреа Кими Антонелли / © Associated Press

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Итальянский гонщик "Мерседес" Андреа Кими Антонелли досрочно стал чемпионом Формулы-1 сезона-2026.

Итальянец обеспечил себе титул по итогам Гран-при Мексики, где он занял третье место. Победителем гонки стал Макс Ферстаппен из "Ред Булл", а вторым финишировал победитель квалификации Льюис Хэмилтон, который представляет "Феррари".

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Благодаря этому результату Антонелли за четыре Гран-при до завершения сезона стал недостижимым для своих преследователей в личном зачете пилотов.

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В этом сезоне Кими одержал девять побед и шестнадцать подиумов, а также имел победную серию из пяти Гран-при подряд.

Кими стал самым молодым чемпионом в истории Формулы-1, завоевав титул в возрасте 20 лет и 68 дней. Он превзошел достижение Себастьяна Феттеля, который становился чемпионом в возрасте 23 года и 134 дня.

Самые молодые чемпионы в истории Формулы-1: топ-5

1. Кими Антонелли ("Мерседес", 2026 год) — 20 лет, 68 дней

2. Себастьян Феттель ("Ред Булл", 2010 год) — 23 года, 134 дня

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3. Льюис Хэмилтон ("Макларен", 2008 год) — 23 года, 300 дней

4. Фернандо Алонсо ("Рено", 2005 год)—- 24 года, 58 дней

5. Макс Ферстаппен ("Ред Булл", 2021 год) — 24 года, 73 дня

"Да, мы сделали это. Мы сделали это! Без "Мерседес" и моей семьи меня бы здесь не было. Я невероятно благодарен за этот момент, он останется со мной навсегда. У меня просто нет слов — я все еще пытаюсь осознать, что только что произошло", — цитирует Антонули после завоевание титула официальный сайт Формулы-1.

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В статусе чемпиона Формулы-1 Антонелли сменил пилота "Макларен" Ландо Норриса. До этого, с 2021 по 2024 год, титул неизменно выигрывал Макс Ферстаппен из "Ред Булл".

Антонелли стал 36-м гонщиком в истории Формулы-1, которому удалось стать чемпионом. Рекорд по количеству титулов принадлежит Михаэлю Шумахеру и Льюису Хэмилтону — по 7 чемпионств.

Антонелли — первый итальянский чемпион Формулы-1 за 73 года. Кими стал лишь третьим итальянцем в истории "Королевы автогонок" с титулом чемпиона (после Джузеппе Фарины в 1950 году и Альберто Аскари в 1952-1953 годах).

Антонелли стал пятым пилотом в истории, и первым после Льюиса Хэмилтона в 2008 году, которому удалось выиграть чемпионат уже в своем втором сезоне в Формуле-1.

Отметим, что борьба за победу в Кубке конструкторов продолжается. За четыре Гран-при до конца сезона "Мерседес" лидирует, опережая "Феррари" на 126 очков (630 против 504).

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