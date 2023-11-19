Абсолютный рекорд: Франция одержала самую большую победу в истории отборов на чемпионат Европы (видео)

Сокрушительная победа сборной Франции над Гибралтаром в матче 9-го тура отбора на Евро-2024 вошла в историю. Поединок в Ницце завершился со счетом 14:0 .

Как оказалось, это самый разгромный счет за все время проведения матчей квалификации к чемпионатам Европы.

"Ле Блэ" превзошли достижение сборной Германии, которая в 2006 году разбила команду Сан-Марино со счетом 13:0.

Самые большие победы в отборе к Евро: топ-5

1. Франция – Гибралтар – 14:0 (2023 год)

2. Германия – Сан-Марино – 13:0 (2006)

3. Испания – Мальта – 12:1 (1983)

4. Нидерланды – Сан-Марино – 11:0 (2001)

5. Франция – Азербайджан – 10:0 (1995)

Победа над Гибралтаром также стала самой разгромной в истории сборной Франции. Предыдущий национальный рекорд "трехцветные" установили в 1995 году, когда в квалификации Евро со счетом 10:0 обыграли Азербайджан.

Тем временем Гибралтар обновил собственный антирекорд. До этого самое большое поражение в истории футбольной сборной этой страны было зафиксировано в 2019 году в матче против Бельгии – 0:9.

Обзор матча Франция – Гибралтар

Отметим, что с турнирной точки зрения, матч Франция – Гибралтар уже ничего не означал для обеих сборных. Французы (21 очко) выиграли семь матчей из семи в текущем отборе и досрочно оформили выход на Евро-2024 с первого места группы B. Гибралтар идет последним, не набрав ни одного зачетного пункта.

В заключительном туре 21 ноября Гибралтар примет Нидерланды, а Франция в гостях сыграет против Греции.

Читайте также:

Украина – Италия: где смотреть и ставки букмекеров на решающий матч отбора Евро-2024

Евро-2024: кто уже вышел в финальный турнир

Отбор на Евро-2024: группы и турнирные таблицы