"Абсолютный шок": тренер "Ливерпуля" отреагировал на трагическую гибель Диогу Жоты

Арне Слот и Диогу Жота / © Associated Press

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Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот прокомментировал гибель форварда мерсисайдского клуба Диогу Жоты, который вместе со своим братом Андре Силвой попал в смертельное ДТП.

"Что можно сказать в такой момент, когда шок и боль настолько глубокие? Я хотел бы иметь слова, но знаю, что их нет. У меня есть только чувства, которые, я уверен, разделяют много людей по отношению к человеку и игроку, которого мы все очень любили, и семье, которую мы все поддерживаем.

Мои первые мысли - не как футбольного тренера, а как отца, сына, брата и дяди. Они принадлежат семье Диогу и Андре Силвы, которые понесли невероятную потерю. Мое послание им очень четкое – вы никогда не будете одиноки. Игроки, персонал и болельщики "Ливерпуля" – все с вами. И, судя по тому, что я видел сегодня, то же можно сказать и о широкой футбольной семье.

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Для нас в клубе это абсолютный шок. Диогу был не просто нашим игроком – он был для всех нас близким человеком. Он был товарищем по команде, коллеге, работником и во всех этих ролях он был очень особенным. Можно многое говорить о том, что он принес команде, но это было видно всем, кто видел его на поле – труд, желание, преданность, большой талант и голы. Это сама суть того, каким должен быть игрок "Ливерпуля".

Были и другие вещи, которые не все могли увидеть – человек, который никогда не искал популярности, но все равно его завоевал. Он был другом всем. Люди становились лучше просто потому, что были рядом с ним. Это был человек, который искренне заботился о своей семье.

В последний раз, когда мы общались, я поздравил Диогу с победой в Лиге наций и желал удачи на свадьбе. Это было настоящее лето мечты для Диогу и его семьи, и именно поэтому эта трагедия так болезненна.

Когда придет время, мы будем праздновать достижения Диогу, вспоминать его голы и петь его песню. А пока мы будем помнить его как уникального человека и будем скучать по нему. Его имя – Диогу", – цитирует Слота официальный сайт "Ливерпуля".

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28-летний Жота и его брат, футболист клуба "Пенафиэла" из португальской Сегунды Андре Силва, погибли в ДТП, произошедшем в провинции Самора на западе Испании.

Причиной смертельной автокатастрофы стала проколотая шина. Автомобиль сразу загорелся. На место аварии оперативно прибыла экстренная служба 112, однако спасти ни Диогу, ни его брата не удалось.

Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" вывел из обращения игровой номер, под которым выступал погибший в автокатастрофе Диогу Жота.