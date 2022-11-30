Абсурдное решение: Фьюри не получит титул абсолютного чемпиона, если победит Усика

Обладатель титула WBC Тайсон Фьюри не планирует бороться за звание "абсолюта" супертяжелого веса, если его бой с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком состоится.

Об этом сообщил инсайдер Майкл Бенсон в Twitter.

"Тайсон Фьюри заявил, что если он все-таки проведет следующий бой с Александром Усиком, то не будет претендовать на звание абсолютного чемпиона мира, поскольку он откажется платить штрафы IBF", — написал Бенсон.

Фьюри получил титул IBF (Международной боксерской федерации) 2015 благодаря победе над украинцем Владимиром Кличко.

Однако британец отказался защищать звание чемпиона мира IBF в бою против обязательного соискателя Украины Вячеслава Глазкова, из-за чего у него отобрали титул. Также на Тайсона был наложен штраф, который он отказался платить.

Напомним, что Усик заявил, что не хочет сразиться ни с кем другим, кроме Фьюри, а также прокомментировал предстоящий поединок "Цыганского короля" с Дереком Чисорой, который состоится 3 декабря 2022 года. Он также озвучил наиболее вероятную дату и место своего объединительного боя с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

В активе 35-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

На счету 34-летнего Фьюри 32 победы (23 – нокаутом) и одна ничья. Последний свой бой он провел в ночь на 24 апреля 2022 года, когда нокаутировал своего соотечественника Диллиана Вайта и защитил титул WBC.

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