"Ад — это когда более 15 часов стреляют наверху": Ващук вспомнил ужасы, пережитые в Гостомеле

Единственной задачей для футболиста и его семьи было выжить.

Бывший защитник киевского Динамо и сборной Украины Владислав Ващук рассказал, что ему пришлось пережить в своем доме в Гостомеле после российского вторжения в Украину.

"Дети спали, а меня набрал мой друг и сказал, что в Борисполе уже взрывы. Я быстро стал будить дочь, но она мне говорила: "Папа, еще рано в школу". Сказал ей быстро собрать важные вещи и спускаться вниз. быстро, но потом сын сказал мне, что летят вертолеты: мы поднялись и увидели, что уже начинается стрельба, летит около 20 вертолетов в сторону "Антонова", которая от меня где-то за километр.. И я не рискнул в этот момент выезжать, потому что взрывы происходили непонятно где, они были как направо, так и налево, и я не понимал, в какую сторону безопаснее ехать.

Небо было оранжево-красным, очень много огня. Детей я отвлекал, старался, чтобы они не начинали паниковать, тем более у меня девочке 13 лет.

Было тяжело, потому что еда закончилась на третий-четвертый день, потом люди дали нам еду, подкармливали соседи. Моей задачей было добыть воды и еды для детей, а я подожду. Но понемногу ел вместе с ними, чтобы они понимали, что папа тоже ест.

Картофель был нашим хлебом и основной едой. За три дня до выхода, где-то на 11-12-й день войны, у нас пропал газ. Это было большим испытанием для меня. Понимал, что нам нужны дрова. Они были, но лежали во дворе и были сыроватыми. Поэтому каждое утро их нужно было переносить в дом, чтобы они подсохли. Каждое утро, к моменту, когда мы хотим что-нибудь поджарить или подогреть воду, нужно было разжигать костер.

Вы не знаете, что такое ад. Это когда более 15 часов стреляют наверху. Вы не можете выйти. Ты находишься внизу, земля вздрагивает, ты все это чувствуешь. Моя задача была отвлечь детей от этого всего.

Мои ценности изменились. На тот момент, когда мы уезжали, выезжали последний Мерседес и первый едущий Жигули. Но у людей была одна задача – уехать. Не важно кто и в какой машине сидит, просто уехать. В этот период о деньгах никто не говорит. Задача была выжить, достать воды, еды, услышать какую-то информацию", — приводит слова Ващука сайт телеканалов Футбол 1/2/3.

Напомним, что здание Ващука в Гостомеле захватили российские оккупационные войска.

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