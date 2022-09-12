Адекватная позиция: фанаты Боснии и Герцеговины будут бойкотировать товарищеский матч с Россией

Так, несмотря на полномасштабное вторжение российских войск в Украину, Футбольная Ассоциация Боснии и Герцеговины анонсировала проведение спарринга с командой страны-агрессора, которая должна состояться 19 ноября. Впрочем, эта новость мгновенно вызвала негодование мирового сообщества.

Среди тех. кто остался недоволен организацией этого матча, стали фанаты Боснии и Герцеговины, которые в своем Twitter призвали бойкотировать игру против страны-агрессора.

Ранее в УЕФА сообщили, что не возражают против проведения поединка между сборными Боснии и Герцеговины и РФ. В ответ Украинская ассоциация футбола (УАФ) требует от УЕФА и ФИФА не допустить проведения матча с участием страны-агрессора.

В свою очередь, лидеры сборной Боснии и Герцеговины уже выразили солидарность с Украиной и заявили, что будут бойкотировать товарищеский матч с Россией.

Добавим, что Босния и Герцеговина была соперником сборной Украины в группе квалификации на Чемпионат мира-2022. Во Львове команды сыграли вничью (1:1), а на выезде украинцы обыграли балканцев (0:2) и завоевали путевку в плей-офф отбора на мундиаль.

Напомним, УЕФА продлил "бан" клубам и сборным России в международных соревнованиях из-за полномасштабного вторжения в Украину. Еще в первые дни полномасштабного вторжения российских войск в Украину УЕФА и ФИФА отстранили клубы и сборные РФ от участия в турнирах под своей эгидой. Теперь же УЕФА запретил россиянам участвовать в соревнованиях и в сезоне-2022/23.

В то же время отметим, что Россию до сих пор не исключили из УЕФА и ФИФА. Решение, принятое УЕФА 2 мая, также не предусматривает лишение страны-агрессора членства в европейской футбольной организации.