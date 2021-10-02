Адские разборки в Хмельницком: матч Первой лиги закончился массовой дракой (видео)

Новый скандал в втором по силе футбольном дивизионе страны.

Поединок 11-го тура Первой лиги между "Подольем" и "Олимпиком" завершился массовой потасовкой и дракой с участием футболистов и тренеров.

Донецкий клуб вырвал гостевую победу (1:0) в Хмельницком на 90+6 минуте. Во втором тайме хозяева дважды отправляли мяч в ворота соперника, однако оба гола были отменены арбитром из-за офсайда и игру рукой соответственно.

После финального свистка футболисты "Подолья" побежали к главному рефери, чтобы выразить ему претензии касательно судейства. Игроки "Олимпика" попытались защитить арбитра, но в итоге конфликт перерос в массовую потасовку и драку.

Вскоре команды покинули поле, но стычки между игроками и представителями тренерского штаба продолжились в подтрибунном помещении. В итоге арбитр уже после окончания матча показал красные карточки вратарю "Олимпика" Владиславу Рыбаку и защитнику Ивану Белому.

Отметим, что на трибунах стадиона в Хмельницком во время поединка и после финального свистка громко раздавались оскорбительные высказывания в адрес арбитра - фанаты "Подолья" убеждены, что их команду засудили.

"Подолье" с 13 очками занимает 9-е место в турнирной таблице Первой лиги.

"Олимпик" (14 баллов) расположился на 7-й строчке.

Лидирует в Первой лиге харьковский "Металлист", имея отрыв 7 очков от "Кривбасса".

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что фанаты "Кривбасса" угрожающе обматерили футболистов после неудачного матча (видео 18+).

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