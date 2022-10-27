АЕК Ларнака - "Динамо": киевляне назвали стартовый состав на "матч жизни" в еврокубках

Стал известен стартовый состав киевского "Динамо" на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы против кипрского клуба АЕК Ларнака, который состоится сегодня, 27 октября.

"Динамо": Нещерет, Тымчик, Забарный, Сирота, Вивчаренко, Сидорчук, Шепелев, Цыганков, Буяльский, Кабаев, Ванат

Запасные: Игнатенко, Авраменко, Попов, Кендзера, Бурда, Гармаш, Караваев, Кравченко, Перрис, Диалло, Беседин

Также стартовую одиннадцатку на игру объявил соперник "бело-синих".

АЕК Ларнака: Пирич, Росалес, Миличевич, Томович, Энглезу, Понс, Луиш Густаву, Фараж, Альтман, Дьюрчо, Лопеш

Поединок состоится на стадионе Георгиоса Карапатакиса в Ларнаке. Начало - в 19:45 по киевскому времени. Онлайн-трансляция матча доступна на нашем сайте.

За два тура до конца группового этапа "бело-синие" с нулем в графе очков лишились шансов выйти в плей-офф Лиги Европы. Впрочем, подопечные Мирчи Луческу еще могут с третьего места пробиться в 1/16 финала Лиги конференций.

Чтобы сохранить шансы на евровесну, киевлянам обязательно нужна победа в матче с АЕКом, который сейчас имеет на три балла больше, чем "Динамо". В первом матче между этими командами, который состоялся 15 сентября в Кракове, "Динамо" сенсационно проиграло АЕКу со счетом 0:1.

Добавим, что в параллельном матче этой группы "Фенербахче" на своем поле примет "Ренн". Турецкий и французский клубы, набрав по 10 очков, досрочно забронировали первые две строчки и вышли в плей-офф Лиги Европы.

Напомним, поединки заключительного 6-го тура группового этапа Лиги Европы состоятся 3 ноября: "Динамо" - "Фенербахче", "Ренн" - АЕК Ларнака.

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