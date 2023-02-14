АЕК Ларнака – Днепр-1: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/16 финала Лиги конференций

Днепрянам предстоит пройти соперника из Кипра на пути к 1/8 финала.

В четверг, 16 февраля, текущий лидер чемпионата Украины по футболу "Днепр-1" проведет первый матч 1/16 финала Лиги конференций сезона-2022/23 с кипрским клубом АЕК Ларнака.

Поединок состоится на Кипре и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ответный матч между командами будет сыгран в четверг, 23 февраля, в словацком городе Кошице. Именно там днепряне принимают своих соперников в еврокубках из-за вторжения российских оккупантов в Украину.

Интересно, что в этом сезоне "Днепр-1" и АЕК уже встречались в плей-офф раунде отбора Лиги Европы – из этой дуэли победителем вышел представитель Кипра. Кроме того, клуб из Ларнаки играл в одной группе с киевским "Динамо" в ЛЕ и оставил команду Мирчи Луческу за бортом еврокубков.

Где смотреть матч АЕК Ларнака – Днепр-1

На территории Украины поединок 1/16 финала Лиги конференций между АЕКом и "Днепром-1" в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.

Прогнозы букмекеров на матч АЕК Ларнака – Днепр-1

Букмекеры считают фаворитами предстоящем поединке киприотов. На победу АЕКа принимаются ставки с коэффициентом 2,13. Ничья – 3,50. Победа днепрян – 3,60.

Однако фаворитами двухматчевого противостояния являются подопечные Александра Кучера. Выход украинского клуба в следующую стадию турнира оценивается коэффициентом 1,82. На то, что путевка в 1/8 финала достанется коллективу из Ларнаки, коэффициент равен 2,09.

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