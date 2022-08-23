АЕК Ларнака - Днепр-1: где смотреть ответный матч плей-офф квалификации Лиги Европы и прогнозы букмекеров

В четверг, 25 августа, днепровский "Днепр-1" проведет ответный поединок раунда плей-офф отбора Лиги Европы сезона-2022/23 против кипрского АЕК Ларнака.

Первый матч, который состоялся 18 августа в Словакии и номинально был домашним для днепрян, завершился поражением украинского клуба со счетом 1:2. Та дуэль стала дебютной в еврокубковой истории "Днепра-1".

Ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между АЕКом и "Днепром-1" состоится в четверг, 25 августа, в Ларнаке на стадионе "АЕК Арена". Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч АЕК Ларнака - Днепр-1

В Украине поединок будет транслировать телеканал 2+2, а также ютуб-канал FootballHub.

Посмотреть матч АЕК - "Днепр-1" можно будет на платформе "Киевстар ТВ".

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Прогнозы букмекеров на матч АЕК Ларнака - Днепр-1

Фаворитом поединка букмекеры считают АЕК. На победу команды из Кипра можно поставить с коэффициентом 1,93. Ничья - 3,60. Победа подопечных Александра Кучера - 4,25.

На то, что киприоты выиграют двухматчевое противостояние, коэффициент составляет 1,14. Итоговый успех днепрян оценен коэффициентом 5,80.

В первой дуэли букмекеры предпочитают хозяев. Да, коэффициент на победу команды Кучера составляет 2,54. Ничья – 3,24. Победа киприотов, в свою очередь, оценивается в 2,71.

Победитель этой дуэли выйдет в групповой этап Лиги Европы, а неудачник сыграет в группе Лиги конференций.

Добавим, что ранее уже прекратили свой путь в еврокубках полтавская "Ворскла" и луганская "Заря". Они вылетели в квалификации Лиги конференций.

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