Впервые с марта 2022 года российская бригада будет работать на игре под эгидой УЕФА.

Европейский футбольный союз (УЕФА) назначил бригаду арбитров из России во главе с Верой Опейкиной на матч женской Лиги наций между сборными Армении и Казахстана.

Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Будут ассистировать Опейкиной ее соотечественницы – Екатерина Курочкина и Елена Собчук. Обязанности четвертого рефери будет выполнять еще одна представительница страны-террориста Надежда Горинова.

Поединок Армения – Казахстан состоится 26 сентября. Это первое назначение судей из России на международный матч с момента отстранения РФ в марте 2022 года из-за полномасштабной войны против Украины.

Напомним, в ответ на полномасштабное российское вторжение в Украину УЕФА и ФИФА отстранили клубы и сборные РФ от участия в турнирах под своей эгидой. Российские клубы выгнали из еврокубков, а сборную РФ исключили из плей-офф отбора на чемпионат мира-2022 и не допустили к квалификации Евро-2024.

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