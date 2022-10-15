Агрессорам не место в спорте: Россию и Беларусь не допустят к Европейским играм-2023

Атлетов стран-агрессоров не пустят на соревнования в Кракове из-за войны против Украины.

Россия и Беларусь будут отстранены от Европейских игр 2023 года, которые пройдут в Польше.

Об этом сообщил президент Олимпийских комитетов Европы Спирос Капралос.

"Я знаю, что этот вопрос беспокоит многих. Поэтому я должен четко ответить: при нынешних обстоятельствах участие российских и белорусских спортсменов в Европейских играх-2023 невозможно", - подчеркнул Капралос.

Будущие Европейские игры будет принимать в июне 2023 года польский Краков. Участие в соревнованиях примут около 7 тысяч спортсменов в 25 видах спорта. Церемония открытия намечена на 21 июня.

Отметим, что Европейские игры-2023 также будут частью отбора к Олимпийским играм 2024 года в Париже.

Читайте также:

Свитолина впервые стала мамой и призналась, как назвали ребенка (фото)

Украинец поднялся с нокдауна и одержал победу за четыре раунда

Рашисты разрушили колледж физической культуры в Николаеве, где училась олимпийская чемпионка Харлан (фото)