Агрессорам здесь не рады: клубы MLS отказались работать с игроками и тренерами из России и Белоруссии

Агрессорам здесь не рады: клубы MLS отказались работать с игроками и тренерами из России и Белоруссии

Клубы североамериканской футбольной лиги договорились о неофициальном правиле.

Игрокам и тренерам из России и Белоруссии будут отказывать в сотрудничестве клубы североамериканской футбольной лиги MLS.

Об этом сообщает Спорт-Экспресс.

Причиной такого решения стала полномасштабная война, развернутая Россией и Беларусью в Украине.

Ранее бывший главный тренер московского "Локомотива" и киевского "Динамо" Юрий Семин заявил, что у российского вратаря Никита Хайкина есть предложение с MLS.

На данный момент переход 26-летнего игрока норвежского "Буде-Глимта" невозможен из-за позиции лиги.

Напомним, что легендарный футболист Дэвид Бекхэм, владелец одного из клубов MLS — "Интер" Майами, поддерживающий Украину в войне с Россией. В частности, на свадьбе его сына, гости вместо подарков молодоженам собирали средства для Украины.

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