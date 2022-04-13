Агрессорам здесь не рады: клубы MLS отказались работать с игроками и тренерами из России и Белоруссии

Клубы североамериканской футбольной лиги договорились о неофициальном правиле.
Игрокам и тренерам из России и Белоруссии будут отказывать в сотрудничестве клубы североамериканской футбольной лиги MLS.
Об этом сообщает Спорт-Экспресс.
Причиной такого решения стала полномасштабная война, развернутая Россией и Беларусью в Украине.
Ранее бывший главный тренер московского "Локомотива" и киевского "Динамо" Юрий Семин заявил, что у российского вратаря Никита Хайкина есть предложение с MLS.
На данный момент переход 26-летнего игрока норвежского "Буде-Глимта" невозможен из-за позиции лиги.
Напомним, что легендарный футболист Дэвид Бекхэм, владелец одного из клубов MLS — "Интер" Майами, поддерживающий Украину в войне с Россией. В частности, на свадьбе его сына, гости вместо подарков молодоженам собирали средства для Украины.
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