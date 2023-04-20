Агрессоры останутся вне игры: сборные РФ и Беларуси не допустили к отбору на Евробаскет-2025

Ранее российская сборная была лишена права участвовать в квалификации на Олимпиаду.

Сборные России и Беларуси не допустили к предквалификационному раунду квалификации на чемпионат Европы по баскетболу 2025 года.

Об этом сообщила Федерация баскетбола Украины, ссылаясь на официальное письмо от Международной федерации баскетбола (ФИБА).

Отмечается, что соответствующее решение ФИБА единогласно приняла на прошлой неделе, руководствуясь рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

Таким образом, сборные РФ и Беларуси не сыграют в отборе на континентальное первенствр. Соответственно, они также не смогут попасть в финальную часть Евробаскета-2025.

Сборная Украины пропустит предварительную стадию отбора на ЧЕ Добравшись до второго раунда квалификации на ЧМ-2023, "сине-желтые" прошли непосредственно в основной раунд отбора на Евробаскет-2025.

Основной раунд квалификации на Евробаскет-2025 стартует в ноябре 2023 года. В нем примут участие 32 национальные сборные.

Ранее сообщалось, что сборную России по баскетболу не допустили к отбору на Олимпиаду-2024.

Напомним, после начала полномасштабного российского вторжения на украинские территории ФИБА отстранила все российские клубы и сборные от соревнований под своей эгидой, а также отклонила заявку РФ на проведение Евробаскета-2025.

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