Агрессоры в нокауте: российских и белорусских боксеров выбросили из всех рейтингов WBC

Страны-агрессоры также не смогут принимать поединки под эгидой Всемирного боксерского совета.

Всемирный боксерский совет (WBC) принял решение исключить россиян и белорусов из всех рейтингов организации из-за полномасштабной войны, которую РФ ведет против Украины.

Об этом сообщается на официальном сайте WBC.

Кроме того, президент организации Маурисио Сулейман отметил, что WBC также продлила "бан" на проведение поединков в странах-агрессорах.

"Всех боксеров из России и Беларуси убрали из рейтингов WBC. Организация не будет санкционировать бои в этих двух странах. Ни один их гражданин не сможет соперничать за титул чемпиона WBC. Хочу выразить глубокое сожаление за наших спортсменов, за промоутеров, за представителей боксерской индустрии из России и Беларуси, которые пострадают от таких последствий действий вне ринга", – сказал Сулейман.

Ранее сообщалось, что чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик получил специальный пояс от WBC в цветах флага Украины.

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