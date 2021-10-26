Академии "Динамо" и "Шахтера" попали в топ-5 Европы по количеству воспитанников в чемпионатах УЕФА

Академии "Динамо" и "Шахтера" попали в топ-5 Европы по количеству воспитанников в чемпионатах УЕФА

"Бело-синие" и "горняки" подготовили на двоих 145 футболистов.

Академии киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" попали в список лучших в Европе.

Так, по информации CIES Football Observatory, "бело-синие" и "горняки" оказались в топ-5 континента по количеству воспитанников, выступающих в 31-м чемпионате под эгидой УЕФА.

Дончане по этому показателю воспитали 75 футболистов и находятся на втором месте, "Динамо" — 70 и четвертая позиция. Лидирует в списке лучших академий амстердамский "Аякс" — 81 игрок.

В топ-5 также вошли академии лиссабонского "Спортинга" (70) и загребского "Динамо" (70). Следующий из украинских клубов, "Днепр", подготовил 27 игроков. Гранды мирового футбола "Реал" и "Барселона" возглавляют список клубов, воспитанники которых играют в топ-5 европейских лигах.

Также Футбольная обсерватория разработала специальный индекс, определяющий качество подготовки молодых футболистов. Такой коэффициент основывается на количестве футболистов, а также "качестве" клубов, в которых они выступают – учитывается спортивный уровень клубов – работодателей, количество проведенных матчей в году, а также возраст – чем младший футболист, тем выше коэффициент.

Среди топ-5 чемпионатов Европы самый высокий коэффициент подготовки молодых футболистов имеет мадридский "Реал", опередивший "Барселону" и ПСЖ. "Аякс", "Спортинг" и "Андерлехт" — лучшие среди чемпионатов, не входящих в топ-5.

CIES Football Observatory

Согласно определению УЕФА, родной клуб – это клуб, в котором футболист провел не менее трех лет в период с 15 до 21 года.

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