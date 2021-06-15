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Акция Гринписа: парапланерист приземлился на поле перед матчем Франция — Германия

Он едва избежал столкновения с трибунами и болельщиками.

Перед началом матча Франция — Германия произошел курьезный случай — над полем летал парапланерист.

Он пролетел вдоль одной из трибун и едва избежал столкновения с трибунами и болельщиками.  Мужчине удалось приземлиться на газон. В это время команды уже были на поле.

На парашюте был написан призыв к отказу от нефтепродуктов: "Откажитесь от нефти. Гринпис".

Матч Франция – Германия проходит на "Альянц Арене" в Мюнхене.

Ранее сообщалось, что украинские болельщики в Амстердаме, накануне матча Нидерланды — Украина спели известный хит про президента России Владимира Путина. 

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  • Франция и Германия выступают в группе F, где их соперниками также являются команды Португалии и Венгрии.
  • В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.

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