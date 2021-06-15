Акция Гринписа: парапланерист приземлился на поле перед матчем Франция — Германия

Он едва избежал столкновения с трибунами и болельщиками.
Перед началом матча Франция — Германия произошел курьезный случай — над полем летал парапланерист.
Он пролетел вдоль одной из трибун и едва избежал столкновения с трибунами и болельщиками. Мужчине удалось приземлиться на газон. В это время команды уже были на поле.
На парашюте был написан призыв к отказу от нефтепродуктов: "Откажитесь от нефти. Гринпис".
Can't believe I just caught this on video. Parachuted into the stadium, got caught in the spider cam and nearly crashed into the crowd. Hope he's ok! #GERFRA #EURO2020 pic.twitter.com/PJ49WYdFM9— Max Merrill (@MaxMerrill_) June 15, 2021
Матч Франция – Германия проходит на "Альянц Арене" в Мюнхене.
Ранее сообщалось, что украинские болельщики в Амстердаме, накануне матча Нидерланды — Украина спели известный хит про президента России Владимира Путина.
Смотрите также: Евро 2020 таблицы и группы финального турнира
- Франция и Германия выступают в группе F, где их соперниками также являются команды Португалии и Венгрии.
- В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.