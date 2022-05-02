"Акт войны против Украины - это трагедия": "Донбасс" снялся со следующего розыгрыша хоккейной Лиги чемпионов

"Акт войны против Украины - это трагедия": "Донбасс" снялся со следующего розыгрыша хоккейной Лиги чемпионов

Хоккейный клуб "Донбасс" не будет участвовать в Лиге чемпионов в сезоне-2022/23 из-за полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины.

Донецкая команда дебютировала в Лиге чемпионов в сезоне-2021/22. "Донбасс" стал первым украинским клубом, представленным в этих соревнованиях. Однако вооруженная агрессия РФ на территории Украины сделала невозможным выступление действующего чемпиона Украины в ЛЧ в следующей кампании.

Об этом сообщила пресс-служба турнира.

У дончан забрали вайлд-кард для участия в соревнованиях. Вместо украинского клуба в следующем розыгрыше Лиги чемпионов будет играть словенская "Олимпия".

"Акт войны против Украины - это трагедия, и невозможно представить, какие страдания она причиняет народу Украины. Конечно, можно понять, что донецкий ХК "Донбасс" не может участвовать в сезоне Лиги чемпионов-2022/23 при таких обстоятельствах, и мы хотели бы поблагодарить клуб за их благосклонность и огромные усилия, которые они приложили для своего первого выступления в CHL в прошлом сезоне", - говорится в заявлении организации.

В дебютной для клуба Лиге чемпионов-2021/22 "Донбасс" занял третье место на групповом этапе, набрав восемь очков. Донецкая команда одержала две победы, дважды проиграла в основное время и по разу уступила овертайме и серии буллитов.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что сборная Украины U-18 разгромной победой завершила выступление на чемпионате мира по хоккею.

Украинские спортсмены помогают поставлять кареты скорой для эвакуации мирных жителей

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