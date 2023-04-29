"Аль-Айн" с Ярмоленко в безумной серии пенальти проиграл финал Кубка Президента ОАЭ

"Аль-Айн" украинского вингера Андрея Ярмоленко уступил "Аль-Шардже" в финале Кубка президента ОАЭ. Основное время матча завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти триумфовал соперник команды Сергея Реброва – 13:12.

Первый тайм прошел без голов. В начале второй половины игры Абдулбасит вывел "Аль-Шарджу" вперед, но Лаба очень быстро восстановил паритет. В результативной атаке "Аль-Айна" принял участие Ярмоленко.

Судьба трофея решилась в серии пенальти. Команды на двоих выполнили 28 ударов. Ярмоленко дважды бил 11-метровые в составе своей команды и оба раза был точным. Однако одержать победу "Аль-Айну" было не суждено – решающий промах допустил Матиос Паласиос.

В этом сезоне на счету Ярмоленко девять голов и шесть ассистов в 29 матчах за "Аль-Айн" во всех турнирах.

За два тура до окончания чемпионата команда Реброва занимает второе место первенства ОАЭ. "Аль-Айн" отстает от "Аль-Ахли" на три очка.

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