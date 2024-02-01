"Аль-Наср" без Роналду с голом со своей половины поля уничтожил "Интер" Майами Месси и Кривцова (видео)

"Аль-Наср" португальского форварда Криштиану Роналду разбил в товарищеском матче "Интер" Майами, цвета которого защищают аргентинский нападающий Лионель Месси и украинский защитник Сергей Кривцов. Поединок в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершился со счетом 6:0 .

Уже к 12-й минуте саудовский клуб выигрывал со счетом 3:0. На 3-й минуте счет открыл Отавиу, а на 10-й минуте Андерсон Талиска отправил второй мяч в ворота команды МЛС.

На 12-й минуте счет стал разгромным. Бывший защитник "Манчестер Сити" Эмерик Ляпорт со штрафного забил гол шедевральным ударом со своей половины поля.

Стоп что Laporte. pic.twitter.com/ifDx3gutMG — Stop That Football (@stopthatfooty) February 1, 2024

O gol do Laporte. pic.twitter.com/39GBrBdRJL — Curiosidades Europa (@CuriosidadesEU) February 1, 2024

Во втором тайме "Аль-Наср" продолжил куражиться. На 51-й минуте Талиска оформил дубль, реализовав пенальти. На 68-й минуте Мохаммед Маран забил пятый гол в ворота американского клуба.

Точку в этом поединке на 73-й минуте поставил Талиска, оформивший хет-трик.

Отметим, что Роналду пропустил матч из-за травмы, а Месси начал поединок на скамейке для запасных и вышел на поле только на 83-й минуте.

Другие звезды майамцев – Жорди Альба, Серхио Бускетс и Луис Суарес – вышли в основном составе. Кривцов отыграл весь матч против саудовского клуба.

Напомним, несколькими днями ранее "Интер" Майами сыграл товарищеский матч против другой команды из Саудовской Аравии – "Аль-Хиляля". Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу команды Неймара, который не участвовал в поединке из-за травмы.

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