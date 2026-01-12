- Дата публикации
"Аль-Наср" с голом Роналду потерпел третье поражение подряд в чемпионате Саудовской Аравии
959-й гол Криштиану в карьере не помог его команде в матче против лидера саудовского первенства.
"Аль-Наср" португальского форварда Криштиану Роналду проиграл "Аль-Хилялю" в выездном матче 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Поединок на стадионе "Kingdom Arena" в Эр-Рияде завершился со счетом 3:1.
40-летний португалец вышел в стартовом составе своей команды и на 42-й минуте открыл счет в игре, воспользовавшись передачей Кингсли Комана.
Для Роналду это 959-й гол в карьере. Он продолжает приближаться к своей цели – отметки в тысячу забитых мячей.
В этом сезоне Криштиану забил 15 голов и сделал один ассист в чемпионате Саудовской Аравии. Он единолично возглавляет бомбардирскую гонку турнира.
Однако гол Роналду не помог его команде в поединке с "Аль-Хилялем". Хозяева поля оформили камбэк, трижды поразив ворота "Аль-Насра" во втором тайме.
На 57-й минуте счет сравнял Салем Аль-Давсари, реализовав пенальти. Через три минуты после этого "Аль-Наср" остался в меньшинстве – прямую красную карточку заработал вратарь Наваф Аль-Акиди.
Дальше "Аль-Хиляль" воспользовался численным преимуществом. На 81-й минуте забил Мохамед Канно, а на 90+2-й минуте Рубен Невиш установил окончательный счет встречи, реализовав пенальти.
Таким образом, "Аль-Наср" потерпел третье поражение подряд в чемпионате Саудовской Аравии. Команда Роналду осталась на втором месте в турнирной таблице – подопечные Жорже Жезуша отстают от лидера "Аль-Хиляля" уже на 7 очков.
В следующем туре саудовского первенства "Аль-Наср" 17 января примет "Аль-Шабаб".
