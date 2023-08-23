"Аль-Наср" с Роналду оформил эпический камбек и вышел в групповой этап азиатской Лиги чемпионов

В перерыве португалец не справился со своими нервами.

Саудовский "Аль-Наср" звездного португальского форварда Криштиану Роналду успешно преодолел квалификацию азиатской Лиги чемпионов.

В финальном раунде отбора команда Роналду одержала волевую победу над "Шабаб Аль-Ахли" из ОАЭ – 4:2 .

Поединок складывался очень непросто для "Аль-Насра". Подопечные экс-тренера донецкого "Шахтера" Луиша Каштру до 88-й минуты уступали со счетом 1:2.

Однако затем "Аль-Насру" удалось совершить яркий камбэк, забив трижды до финального свистка. За две минуты до завершения основного времени счет сравнял Султан аль-Ганам, а в компенсированное время голами отличились Андерсон Талиска и Марсело Брозович, которому ассистировал Роналду.

Видео ассиста Роналду на Брозовича

Эта победа позволила "Аль-Насру" выйти в групповой этап азиатской Лиги чемпионов.

Интересно, что в перерыве матча у Криштиана сдали нервы. Португалец накричал на арбитра и толкнул работника стадиона, который хотел с ним сфотографироваться.

Name: Cristiano Ronaldo



Age: 38 Years Old



Body Like A 20 Year Old



Attitude Like A 10 Year Old pic.twitter.com/WDSu4JnfMP — Troll Football (Parody) (@Troll_Fotballl) August 22, 2023

Ранее сообщалось, что Роналду оформил дубль в финале арабской Лиги чемпионов и выиграл первый трофей с "Аль-Насром".

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