"Аль-Наср" с Роналду в шаге от финала сенсационно вылетел из азиатской Лиги чемпионов

Криштиану Роналду

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Саудовский "Аль-Наср", цвета которого защищает пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду, не сумел пробиться в финал азиатской Лиги чемпионов.

В полуфинале клуб 40-летнего португальского форварда в результативном матче проиграл японскому "Кавасаки Фронтале" со счетом 2:3 .

Гости открыли счет уже на 10-й минуте усилиями Тацуи Ито. На 28-й минуте "Аль-Наср" восстановил паритет благодаря голу экс-нападающего "Ливерпуля" и "Баварии" Садио Мане.

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Но на перерыв японская команда отправилась в роли лидера – Юто Озеки забил гол на 41-й минуте.

Во втором тайме "Кавасаки Фронтале" увеличил свое преимущество в счете – на 76-й минуте отличился Акихиро Иенага.

На 87-й минуте подопечные Стефано Пиоли сократили отставание до минимума – точный удар нанес Айман Яхья, но забить еще и перевести игру в экстра-таймы саудовскому клубу не удалось.

Роналду вышел в стартовом составе "Аль-Насра" и провел на поле весь матч, однако не сумел отличиться результативными действиями.

В финале турнира "Кавасаки Фронтале" встретится с саудовским "Аль-Ахли", который в другом полуфинале обыграл действующего чемпиона саудовской лиги "Аль-Хиляль" (3:1). Решающий матч состоится 3 мая.