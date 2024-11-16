Албания и Чехия не определили победителя в матче соперников сборной Украины в Лиге наций (видео)

Перед последним туром украинцы сохраняют шансы побороться за выход в элитный дивизион.

Сборные Албании и Чехии сыграли вничью в матче 5-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25. Поединок соперников украинской команды в квартете B1 состоялся в Тиране и завершился со счетом 0:0 .

Встреча албанцев и чехов не получилась богатой на голевые моменты. За весь матч команды всего по два раза попали в створ ворот, но забить хотя бы один гол так и не сумели.

Обзор матча Албания – Чехия

Ранее сборная Украины сыграла вничью с Грузией в другом матче 5-го тура этой группы. Напряженный поединок в Батуми завершился со счетом 1:1.

Перед заключительным туром сборная Украины с 5 очками занимает последнее место в своей группе Лиги наций. Лидирует Чехия (8 баллов). На второй и третьей позициях соответственно расположились Грузия и Албания, которые имеют по 7 зачетных пунктов.

В последнем туре команда Сергея Реброва в Тиране сыграет против Албании, а Грузия на выезде встретится с Чехией. Матчи состоятся во вторник, 19 ноября.

Отметим, что Украина уже окончательно потеряла шансы занять первое место в группе, но продолжает претендовать на второе место, позволяющее принять участие в плей-офф за выход в элитный дивизион.

Согласно новому формату Лиги наций, участник группового турнира в Дивизионе В, где соревнуется сборная Украины, если займет:

первое место – поднимется в Дивизион А;

второе место – сыграет стыковые матчи за выход в Дивизион А с командой, которая финиширует третьей в группе Дивизиона А;

третье место – сыграет стыковые матчи за сохранение прописки в Дивизионе B с командой, которая финиширует второй в группе Дивизиона С;

четвертое место – вылетит в Дивизион С.

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