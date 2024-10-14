Албания обыграла Грузию и еще сильнее закрутила борьбу в группе Украины в Лиге наций (видео)

Если украинцы победят чехов, то у всех четырех команд будет одинаковое количество очков.

Сборная Албании на выезде одолела команду Грузии в матче 4-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25. Встреча в Тбилиси завершилась со счетом 0:1 .

Единственный гол в этой встрече албанцы забили в начале второго тайма. Автором результативного удара на 48-й минуте стал полузащитник миланского "Интера" Кристиан Асллани.

Обзор матча Грузия – Албания

Будет добавлен в скором времени.

Благодаря этой победе Албания догнала Грузию и Чехию в турнирной таблице группы B1 – у всех трех сборных теперь по 6 очков. Украина пока замыкает квартет, имея в своем активе 3 балла.

Если команда Сергея Реброва сегодня победит чехов, то все четыре команды группы будут иметь одинаковое количество очков.

Текстовая онлайн-трансляция матча Украина – Чехия доступна на нашем сайте. Начало – в 21:45 по киевскому времени.

Согласно новому формату Лиги наций, участник группового турнира в Дивизионе В, где соревнуется сборная Украины, если займет:

первое место – поднимется в Дивизион А;

второе место – сыграет стыковые матчи за выход в Дивизион А с командой, которая финиширует третьей в группе Дивизиона А;

третье место – сыграет стыковые матчи за сохранение прописки в Дивизионе B с командой, которая финиширует второй в группе Дивизиона С;

четвертое место – вылетит в Дивизион С.

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