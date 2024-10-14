Албания обыграла Грузию и еще сильнее закрутила борьбу в группе Украины в Лиге наций (видео)

Если украинцы победят чехов, то у всех четырех команд будет одинаковое количество очков.
Сборная Албании на выезде одолела команду Грузии в матче 4-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25. Встреча в Тбилиси завершилась со счетом 0:1.
Единственный гол в этой встрече албанцы забили в начале второго тайма. Автором результативного удара на 48-й минуте стал полузащитник миланского "Интера" Кристиан Асллани.
Обзор матча Грузия – Албания
Будет добавлен в скором времени.
Благодаря этой победе Албания догнала Грузию и Чехию в турнирной таблице группы B1 – у всех трех сборных теперь по 6 очков. Украина пока замыкает квартет, имея в своем активе 3 балла.
Если команда Сергея Реброва сегодня победит чехов, то все четыре команды группы будут иметь одинаковое количество очков.
Текстовая онлайн-трансляция матча Украина – Чехия доступна на нашем сайте. Начало – в 21:45 по киевскому времени.
Согласно новому формату Лиги наций, участник группового турнира в Дивизионе В, где соревнуется сборная Украины, если займет:
- первое место – поднимется в Дивизион А;
- второе место – сыграет стыковые матчи за выход в Дивизион А с командой, которая финиширует третьей в группе Дивизиона А;
- третье место – сыграет стыковые матчи за сохранение прописки в Дивизионе B с командой, которая финиширует второй в группе Дивизиона С;
- четвертое место – вылетит в Дивизион С.
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