Албания шокировала Польшу и возглавила группу отбора на Евро-2024, Нидерланды одолели Ирландию (видео)

Состоялись матчи 6-го раунда отбора на Евро-2024 в группах В и E. В центральных поединках сборная Нидерландов на выезде обыграла Ирландию ( 1:2 ), а команда Албании дома победила Польшу ( 2:0 ).

Главную сенсацию дня албанцам позволили создать голы Ясира Асани (37-я минута) и Мирлинда Даку (62-я минута).

В первом тайме поляки также отправляли мяч в ворота соперника, но гол Якуба Кивера на 21-й минуте был отменен из-за офсайда после вмешательства VAR.

Обзор матча

После этой победы Албания (10 очков) возглавила группу Е. Далее следуют Чехия (8), Молдова (8), Польша (6) и Фарерские острова (1).

Матчи 7-го тура пройдут 12 октября: Албания – Чехия, Фарерские острова – Польша.

В параллельной встрече Ирландия забила Нидерландам первой – уже на 4-й минуте пенальти реализовал Адам Ида.

Однако "Оранжевым" удалось переломить ход матча. На 19-й минуте счет с пенальти сравнял Коди Гакпо, а на 56-й минуте победу гостям принес Ваут Вегхорст.

Обзор матча

В турнирной таблице группы B лидирует Франция (15 очков), которая пропускала этот тур. За ней следуют Нидерланды (9), Греция (9), Ирландия (3) и Гибралтар (0).

Поединки 7-го тура пройдут 13 октября: Нидерланды – Франция, Ирландия – Греция.

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Напомним, в финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

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